Las especies en riesgo también deben contentarse con espacios limitados

En su última reunión, el Comité sobre la Situación de la Fauna Silvestre en Peligro de Extinción en Canadá evaluó 26 especies silvestres con distintos niveles de riesgo, entre ellas 7 en peligro de extinción, 9 amenazadas y 10 de interés especial. Uno de ellos era el pequeño caracol Oleohelio.

Foto: © Robert Forsyth (CNW Group/Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada) / Hand-out