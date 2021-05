El Comité Olímpico afirma que los Juegos Olímpicos de Tokio se llevarán a cabo

Bach tenía previsto hacerse presente para el relevo de la antorcha en Hiroshima antes de viajar a Tokio, pero su viaje tuvo que ser postergado debido a que las autoridades japonesas decidieron prorrogar el estado de emergencia en el país hasta el 31 de mayo.

El 11 de mayo, la carrera de relevo de la antorcha fue retirada de las calles de Hiroshima: El gobernador dijo que se espera que la ceremonia prevista en la ciudad siga teniendo lugar la próxima semana.

A pesar de ese aplazamiento y la preocupación resultante, Pound dijo que los Juegos siguen programados para comenzar el 23 de julio, a poco más de 10 semanas.

Hasta el día de hoy, en base a lo que sabemos y el seguimiento que estamos llevando a cabo tanto con Japón como con las autoridades de salud pública y el movimiento olímpico, continuamos en marcha para el 23 de julio. Dick Pound, miembro del Comité Olímpico Internacional.

Pound dijo que era posible que el aplazamiento del viaje de Bach fuera consecuencia directa de la prolongación del estado de emergencia en el país asiático.

Quizás pensaron que no era una buena señal que alguien viniera del exterior en este momento, en medio de una crisis autodeclarada , dijo Pound.

El Presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, no pudo viajar a Japón esta semana debido a que las autoridades de ese país prolongaron hasta fines de mayo el estado de emergencia sanitaria. Foto: presse canadienne

Tanto los organizadores de los Juegos Olímpicos como el Comité Olímpico Internacional han afirmado que las Olimpiadas podrán llevarse a cabo de forma segura, algo que Pound reafirmó en medio de los crecientes llamamientos para que se suspenda el evento.

Las autoridades todavía no han tomado una decisión oficial sobre si se permitirá a los espectadores nacionales asistir a los próximos Juegos Olímpicos, pero Pound espera que esa decisión sea tomada en el próximo mes.

Creo que sin duda será a finales de junio, tienen que tenerlo claro, porque sólo faltan tres semanas , dijo Pound. Mi opinión es que están observando cada uno de los eventos deportivos de todo el mundo, en los que se permite la entrada de espectadores, y están tratando de calibrar qué porcentaje de estadios pueden acoger a la gente y con seguridad .

Aunque la población en Japón ha expresado fuertes opiniones en rechazo de la celebración de los juegos tal como están programados, o de cancelarlos directamente, Pound cree que estas opiniones provienen de un miedo generalizado y que las autoridades organizadoras tienen mejor acceso a la información objetiva sobre la situación.

Si bien es una opinión y puede ser muy fuerte, no es necesariamente una opinión basada en hechos. Por lo tanto, yo pondría mi confianza en las autoridades que están siguiendo la situación y que han planificado las medidas necesarias para la afluencia de atletas olímpicos y miembros de los equipos en buen estado de salud, en lugar de un miedo generalizado sobre la contaminación. El aplazamiento de estos juegos está fuera de consideración; o comienzan el 23 de julio o no se llevan a cabo. Dick Pound, miembro del Comité Olímpico Internacional.

Brooklyn Moors, del equipo canadiense de gimnasia, en los Juegos Panamericanos de Lima. Foto: La Presse canadienne / Christopher Morris

Las autoridades deportivas de gimnasia de Canadá recientemente tomaron la decisión de no enviar un equipo a un torneo clasificatorio olímpico en junio como resultado de las preocupaciones ante el Covid-19.

El Campeonato Panamericano Senior 2021 a llevarse a cabo en Río de Janeiro era la última oportunidad de Canadá para clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio en gimnasia artística masculina, artística femenina y rítmica.

Lo que les preocupa es ir a un lugar como, por ejemplo, Brasil, donde la pandemia es gigantesca. Ellos dicen; ‘mira, no vale la pena correr el riesgo de ir allí, y si eso significa que no podemos clasificarnos, significa que no podemos clasificarnos’ , dijo Pound.

Pound espera que haya una dinámica diferente en las pruebas de clasificación más cercanas a la fecha de los juegos, a medida que la situación mejore.

Para entonces, se habrán realizado más vacunaciones, habrá más confianza por parte de los japoneses en que pueden manejar la llegada de los participantes. Dick Pound, miembro del Comité Olímpico Internacional.

Fuente: CBC / RCI / Adaptación RV