Solidaridad con el Paro Nacional colombiano en todas las grandes ciudades canadienses

Manifestaciones han sido organizadas en las principales ciudades canadienses: Vancouver, Winnipeg, Montreal, Toronto, Calgary, Sherbrooke y Ottawa.

En Vancouver, una manifestación frente a la Art Gallery de la ciudad tuvo lugar el miércoles 5 de mayo.

La mayoría estábamos como Colombianos y Colombianas. Hoy no nos importó el Petrismo, ni el fajardismo, ni el uribismo, ni ser liberal, conservadores, derecha, centro, izquierda o independientes (muchos ya ni creemos en la política). Estábamos ahí como compatriotas. Se le dio vocería y espacio a las personas que estaban promoviendo unas plataformas políticas específicas (obviamente sólo las democráticas y alternativas) pero también nos tomamos el espacio nosotros los jóvenes y fue lo mejor. Hoy nos manifestamos en solidaridad. Por la paz, por la justicia, por la vida. En contra del vandalismo, de la corrupción, de los saqueos, de las contrarreformas, del abuso del poder, del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, en contra de los asesinatos por parte del estado, y por que todas la vidas son sagradas!!! Gracias a nuestros hermanos y hermanas Latino-Americanas que se solidarizaron. La comunidad Mexicana, Chilena y Canadiense. Diego Andres Cardona, residente de Vancouver de origen colombiano

En Montreal

En la metrópolis de la provincia francófono de Quebec, Montreal, un llamado a una manifestación frente a las oficinas de Radio-Canada fue lanzado para este jueves por la tarde.

Los medios de comunicación y la comunidad internacional deben saber que el gobierno de Iván Duque se ha negado a dialogar con todos los sectores representados en el Comité del Paro Nacional desde el 21 de noviembre de 2019. Por el contrario, responde, de manera prepotente, con la represión de la movilización social, con el asesinato de jóvenes y el uso desproporcionado de la fuerza.Hacemos un llamado a la comunidad internacional ante la violación de los derechos humanos en Colombia y la represión del Estado a la manifestación pacífica y democrática del pueblo colombiano.Que el mundo sepa que en Colombia nos están matando Invitación a la manifestación de Montreal

El llamado es para este jueves a las 5 de la tarde, hora del Este. Foto: Evento en Facebook: Jornada de apoyo al Paro Nacional en Colombia

En Ottawa

Una "manifestación pacífica SOS Colombia" está siendo promovida por residentes de la capital de Canadá, Ottawa, frente al Parlamento del país.

Represión estatal y brutalidad policial dejan ya más de 37 personas muertas y 87 desaparecidas, durante las protestas contra una reforma fiscal. Mujeres abusadas y violadas sexualmente forman parte de las víctimas de la represión de la Fuerza Pública.Pedimos veeduría internacional en Colombia para que cesen los asesinatos y violación de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas de Colombia.Manifestación en apoyo al pueblo colombiano.Traiga sus pancartas y banderas. Viernes Mayo 7 a las 5:00pm Evento Facebook

Ampliar imagen (nueva ventana) Afiche del evento organizado en Ottawa el viernes 7 de mayo. Foto: Colombian Lives Matter

En Sherbrooke

Andrés Ramírez, un residente de la tercera ciudad más importante de Quebec, Sherbrooke, hace explicó que el evento llamado Velaton del viernes en esa ciudad es apolítico.

Yo no estoy en contra de un partido político, yo estoy a favor de la vida.Yo no estoy agrediendo una ideología, yo estoy defendiendo nuestros derechos constitucionales.Esta iniciativa no es para pelear con un compatriota, es para orar por mis compatriotas muertos y porque termine esta barbarie.Yo no estoy tratando de dividir, estoy luchando por el país próspero que nos merecemos.Yo me uno a la VELATON este viernes a las 7pm en la Marché de la Gare de Sherbrooke.

Ampliar imagen (nueva ventana) Afiche bilingüe del Velatón de Sherbrooke Foto: Andrés Ramírez

En Edmonton

Debido a las nuevas regulaciones puesta por Agencia de Salud Pública de la provincia de Alberta, los residentes de la ciudad de Edmonton, la capital, cancelaron el evento que reuniría frente al edificio de la legislatura provincial el sábado 8 de mayo.

Sin embargo, una caravana tendrá lugar ese mismo sábado a partir de las 5 de la tarde. Iniciará en Kinsmen Park y se desplazará por varios sectores del centro de la ciudad y la Avenida Whyte según lo indicado por los organizadores.

Tenemos que dar nuestro granito de arena así sea a la distancia Jasson Rojas, uno de los organizadores.

El señor Rojas invitó a que la gente se una a un grupo de la red social Whatsapp (nueva ventana)en el que se están haciendo públicos los detalles.

Ampliar imagen (nueva ventana) Afiche de la caravana del sábado 8 de mayo en Edmonton, Alberta. Foto: Jasson Rojas

En la misma provincia de Alberta, otro evento en la ciudad de Calgary tuvo lugar el miércoles 5 de mayo frente a la Alcaldía.

Y una manifestación similar tendrá lugar en Winnipeg, Manitoba, en el centro del país el sábado 8 de mayo entre 3 y 5 de la tarde, hora del Centro de Canadá, frente al Museo Canadiense de los Derechos Humanos que tiene sede en esa ciudad.

Mientras tanto en las calles de las ciudades colombianas

Según la agencia de noticias Reuters, el miércoles la policía antidisturbios disparó gases lacrimógenos contra los manifestantes en Bogotá durante el octavo día de manifestaciones antigubernamentales en todo el país, después de que la multitud lanzó rocas contra las comisarías de la capital durante la noche.

Recordemos que las manifestaciones fueron convocadas originalmente en oposición a un plan de aumento de los impuestos que fue posteriormente anulado por el presidente Iván Duque.

Ampliar imagen (nueva ventana) La organización Brigadas Internacionales de Paz - Canadá informa que entre el 28 de abril y el 4 de mayo se han documentado 1.443 casos de brutalidad policial en Colombia, 31 víctimas de homicidio por parte de la policía, 814 detenciones arbitrarias y 10 víctimas de agresión sexual por parte de la fuerza pública. Según este organismo, el Defensor del Pueblo de Colombia, un organismo estatal independiente del gobierno- también ha declarado que 89 personas han "desaparecido" desde el 28 de abril. Foto: AP / Fernando Vergara

Los manifestantes han ampliado sus demandas para incluir la "acción del gobierno para abordar la pobreza, la violencia policial y las desigualdades" en los sistemas de salud y educación.

Varios países, incluido Canadá (nueva ventana), así como organizaciones de defensa de los derechos humanos han manifestado su preocupación sobre la violencia policial y el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes.

Paloma Martínez, para RCI, con informaciones de todas las organizaciones civiles de Colombianos en Canadá así como de la Agencia Reuters de noticias.