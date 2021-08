La Policía Montada de Canadá reformará su examen de ingreso buscando diversidad

La Policía Federal canadiense quiere eliminar de su examen de ingreso los prejuicios culturales y los criterios obsoletos , en un intento de hacer frente a lo que se ha denominado su cultura tóxica y al problema del racismo sistémico entre sus filas.

La Real Policía Montada de Canadá (RPMC) ha publicado esta semana una licitación para buscar un contratista que se encargue de los exámenes de preselección de los aspirantes. Esta iniciativa forma parte del plan de modernización de la RPMC, conocido como Visión 150, que también incluye cambios en los criterios para convertirse en oficial de la Policía Federal canadiense

Un examen exhaustivo de estos procesos ha determinado que, a pesar de los importantes cambios introducidos en los procesos y herramientas durante la última década, siguen existiendo problemas sistémicos , dice la licitación.

En particular, un análisis basado en el género de los actuales exámenes de la RCMP concluyó que incluso cuando los posibles solicitantes poseen tanto el interés como las calificaciones, hay pruebas de que los propios exámenes pueden crear barreras para un grupo diverso de candidatos. Criterios anticuados, cuyos méritos carecen de pruebas sólidas de apoyo, pueden dar lugar a que candidatos con gran potencial no puedan, o no quieran, presentarse.

Brenda Lucki es la segunda mujer que dirige la Real Policía Montada de Canadá desde su creación. Ella prometió construir un mejor cuerpo de policía nacional. Foto: CBC / Olivia Stefanovich

La Comisaria de la RPMC, Brenda Lucki, ha señalado que se llevarán a cabo cambios en el proceso de reclutamiento de nuevos candidatos a policías federales. A finales del año pasado ella declaró ante una comisión de la Cámara de los Comunes que ese cuerpo policial necesita reflejar mejor las comunidades a las que sirve.

Estamos examinando nuestra organización en su conjunto y estamos estudiando los sistemas y los procesos, las políticas y los procedimientos que eliminarán el racismo sistémico , dijo Lucki en noviembre de 2020.

La RCMP se enfrenta a un descenso de candidaturas

La decisión de reformular el examen se produce en un momento en el que la RPMC se enfrenta a una escasez de personal, sobre todo cuando se trata de atraer a candidatos de las diversidades étnicas.

Para el 1 de abril de 2020, que es el período más reciente sobre el cual se dispone de estadísticas, menos del 12% de los 20.000 miembros de la Policía Federal canadiense se identificaban como minorías visibles, según las cifras publicadas en internet el pasado 23 de abril. Esta cifra no ha variado mucho en los últimos años y sigue siendo inferior a la tasa general de esas diversidades en la población activa en todo el país.

Las mujeres representan alrededor del 21,7% de los miembros regulares de esa fuerza policial, un ligero aumento respecto al 20,1% registrado en 2011.

Agravando aún más estos desafíos, los cambios en el contexto social y demográfico canadiense, como la disminución de la tasa de desempleo y el aumento de la urbanización, han contribuido a una disminución de los solicitantes de admisión en los últimos años, a pesar de los crecientes intentos de atraer una base de candidatos más amplia , dice el documento de la licitación.

En este contexto, la RPMC no puede permitirse el lujo de desanimar a los solicitantes o excluir a aquellos candidatos con elevado potencial sobre la base de criterios, herramientas y técnicas obsoletas .

Cadetes de la Real Policía Montada de Canadá en una ceremonia de graduación en Regina. Foto: Reuters / Valerie Zink

Para ser aceptados en el programa de formación de la Real Policía Montada de Canadá, los aspirantes deben superar dos pruebas. El primero es un cuestionario de personalidad de seis factores, que evalúa a los aspirantes en función de su amabilidad, independencia, laboriosidad, capacidad metódica, apertura a las experiencias y su grado de extroversión.

La segunda es la prueba de aptitud de la RPMC. Este examen, que según la Policía Federal, la realizan unos 10.000 aspirantes cada año, pone a prueba siete habilidades que se consideran esenciales para ser un policía federal: memoria, composición, lógica, juicio, comprensión, cálculo y observación.

Tensiones con las comunidades indígenas

Pero, como admite la propia convocatoria de la Policía Federal, las pruebas previas a la formación han servido de barrera para algunos aspirantes.

Los individuos de diferentes grupos tienen una probabilidad desigual de obtener la misma puntuación en un elemento concreto, y el examen favorece potencialmente a un grupo en detrimento de otro , dice el documento.

En segundo lugar, la percepción de los solicitantes sobre los tipos de preguntas y los materiales de apoyo puede afectar a su probabilidad de completar la prueba. Por último, la prueba muestra sesgos culturales inherentes que sugieren que la elección del vocabulario y las situaciones existentes son anticuadas.

Lucki prometió construir un mejor cuerpo de policía nacional después de que el ex juez del Tribunal Supremo Michel Bastarache publicara el año pasado un informe demoledor a raíz de una serie de acusaciones de agresión y acoso sexual. Su informe, publicado en noviembre, concluía que la cultura al interior de la RPMC fomenta, o al menos tolera, actitudes misóginas, racistas y homófobas entre muchos miembros...

El jefe de la Primera Nación Athabasca Chipewyan, Allan Adam, denunció el 6 de junio de 2020 que agentes de la Real Policía Montada de Canadá le agredieron en un aparcamiento de Fort McMurray, Alberta, en marzo de ese año. Foto: CBC / Jamie Malbeuf

La RPMC, entidad que presta servicios policiales por contrato en los tres territorios y en la mayoría de las provincias de Canadá, fue acusada de tolerar un clima de racismo sistémico tras una serie de polémicos incidentes captados por las cámaras en los que indígenas canadienses fueron objeto de malos tratos el año pasado.

En otoño, Lucki también fue cuestionada por su defensa de los policías federales que actuaron durante una tensa disputa entre indígenas mi'kmaw pescadores de langostas de mar y pescadores comerciales no indígenas en la provincia de Nueva Escocia.

El ministro federal de Servicios Indígenas, Marc Miller, dijo que la RPMC no había protegido adecuadamente a los indígenas en ese lugar. El jefe de la Primera Nación Sipekne'katik, Mike Sack, calificó al cuerpo policial de inútil y dijo que no había enviado el suficiente número de agentes para proteger a los miembros de su comunidad indígena.

Fuente: CBC / E. Thompson / RCI / Adaptación RV