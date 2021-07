Empoderar a los refugiados y a los recién llegados con tecnología

Organizado por Civic Tech Montreal, la actividad incluyó cuatro reuniones virtuales donde representantes de The Refugee Centre, Le Collectif Bienvenue, Techfugees TO y Open Data Montreal conversaron con personas de la comunidad y entusiastas de la tecnología para desarrollar posibles soluciones tecnológicas para abordar los retos a los que se enfrentan los recién llegados y los refugiados en Montreal.

Civic Tech Montreal forma parte de un colectivo pancanadiense llamado Civic Tech Community Network (Red Comunitaria de Tecnología Cívica) es un grupo nacional de organizaciones de base que abordan los retos locales utilizando la tecnología, el diseño y la toma de decisiones en colaboración.

La red reúne a residentes, tecnólogos, diseñadores, activistas, funcionarios públicos y responsables políticos para proponer soluciones para sus comunidades.

Trabajamos para hacer crecer el ecosistema de tecnología cívica en Canadá apoyando y conectando a los grupos de tecnología cívica existentes y ayudando a los organizadores comunitarios a crear otros nuevos.Civic Tech Community Network

¿Cómo funciona?

Con varias actividades esta red quiere amplificar el impacto de los grupos comunitarios existentes . Además, comparten en sus redes de comunicación las historias de éxito de la tecnología cívica local y ayudan a los grupos locales a conectarse para compartir los conocimientos y la experiencia que necesitan para tener un impacto en sus comunidades.

El objetivo detrás de esta red es ayudar a movilizar a las organizaciones comunitarias de tecnología cívica del país. Pero no se restringe al territorio canadiense.

Miramos más allá de nuestras fronteras. Nos inspiran los impactos que los residentes comprometidos están teniendo en sus comunidades en todo el mundo. Recopilaremos y compartiremos historias y recursos de grupos de tecnología cívica de base de todo el mundo, desde Filadelfia hasta Pakistán y cualquier otro lugar. Civic Tech Community Network

Afiche de la reunión de empoderamiento ofrecida para crear proyectos tecnológicos para los inmigrantes y refugiados. Foto: Civic Tech Mtl

¿Cómo funciona?

Con varias actividades esta red quiere amplificar el impacto de los grupos comunitarios existentes . Además, comparten en sus redes de comunicación las historias de éxito de la tecnología cívica local y ayudan a los grupos locales a conectarse para compartir los conocimientos y la experiencia que necesitan para tener un impacto en sus comunidades.

El objetivo detrás de esta red es ayudar a movilizar a las organizaciones comunitarias de tecnología cívica del país. Pero no se restringe al territorio canadiense.

Miramos más allá de nuestras fronteras. Nos inspiran los impactos que los residentes comprometidos están teniendo en sus comunidades en todo el mundo. Recopilaremos y compartiremos historias y recursos de grupos de tecnología cívica de base de todo el mundo, desde Filadelfia hasta Pakistán y cualquier otro lugar.Civic Tech Community Network

Durante la serie hubo dos eventos, uno en inglés y otro en francés, seguidos de dos talleres bilingües. Durante los talleres, los participantes se dividieron en tres grupos y tres proyectos:

1. El Colectivo Bienvenu: crear una base de datos

Establecer una base de datos completa de todos los recursos disponibles para los recién llegados a Montreal. Desde entonces, seguimos trabajando con el Welcome Collective (nueva ventana) para desarrollar este proyecto.

En futuras Hacknights, nuestros participantes podrán seguir contribuyendo a este proyecto y ayudar a mantener la base de datos actualizada una vez completada.

¿Cuáles son las barreras a las que se enfrentan los refugiados durante la búsqueda de vivienda en Toronto y cómo puede la tecnología tener un impacto positivo? Techfugees Toronto se interesa mucho en esta cuestión y quiere crear soluciones tecnológicas. Foto: Techfugees Toronto

2. Techugees Toronto

El taller de Techfugees TO fue más bien una exploración del tema en el contexto de Montreal, ya que han estado trabajando en este proyecto durante varios meses en Toronto.

El proyecto pretende crear una red entre los refugiados, los servicios sociales/de inmigración y los representantes del sector inmobiliario.

Según este organismo, los refugiados suelen ser discriminados en materia de vivienda (a menudo son percibidos como dependientes económicamente y víctimas de los prejuicios contra los recién llegados).

Hay pocos servicios para ayudar a los refugiados en su búsqueda de vivienda. La mayoría confía en el asesoramiento de los trabajadores de asentamiento (SW) del sistema de acogida, que a menudo carece de personal.

Lo que Techfugees Toronto quiere hacer es fomentar la puesta en marcha de servicios digitales que conectan a los refugiados, a los trabajadores de asentamiento y a las inmobiliarias (arrendadores, agencias..) para acceder a la vivienda.

3. El Centro de Refugiados: combinar lo útil con lo agradable para los recién llegados a Canadá

Este proyecto pretende crear una plataforma en línea para fomentar los grupos sociales de los recién llegados y ayudarles a desenvolverse en el sistema canadiense. El objetivo es organizar eventos como Impuestos y Café , Curriculum y Boliche , etc.

En esta página web, diferentes organizaciones podrán inscribirse y ofrecer talleres (por ejemplo, Introducción a los impuestos, Introducción a los derechos de los inquilinos, Cómo mejorar tu currículum y encontrar un trabajo) mientras se fomentan las amistades a través de actividades divertidas y relajadas.

El Centro de Refugiados trabaja actualmente en la creación de este sitio. Hemos estado trabajando con ellos y con algunos de los participantes en una lluvia de ideas para el desarrollo de esta plataforma en línea.

Civic Tech Montreal ha facilitado la creación de presentaciones, talleres y debates en nuestros eventos y esperamos seguir trabajando en estos proyectos en nuestras futuras hacknights. Sin embargo, es muy importante que reconozcamos la importante labor de las organizaciones con las que hemos trabajado que se han dado cuenta de estos problemas y son las creadoras de estos proyectos.

¿La tecnología puede brindar soluciones para los más necesitados? Esa es la pregunta que se hacen muchos expertos, tanto para cuestionar esa capacidad como aquellos que ven las oportunidades. Foto: Getty Images / RealPeopleGroup

¿La tecnología puede ayudar a los necesitados?

Todo depende. En menos de 20 años, los centro mundiales de alta tecnología e innovación como la Silicon Valley se han posicionado como los proveedor mundial de soluciones tecnológicas de todo tipo. Y hoy en día, utilizamos la tecnología en casi todas nuestras acciones cotidianas.

Sin embargo, este solucionismo tecnológico preocupa a muchos investigadores entre los que se encuentra principalmente Evgeny Morozov.

Este investigador de origen bielorruso, residente en Estados Unidos, se ha convertido en los últimos años en uno de los pensadores más críticos en el ámbito digital. Ataca la utopía tecnológica, que considera una continuación del discurso neoliberal.

Para él, el solucionismo tecnológico es como una extensión del capitalismo a la política, a la sociedad e incluso a nuestros cuerpos.

Paloma Martínez, para RCI, con informaciones de Civic Tech Community Network, del Civic Tech Montreal y del ensayo Censoring cyberspace - The internet may not be the democratising force we think it is de Evgeny Morozov