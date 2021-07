Organizaciones humanitarias llaman "oportunidad perdida" al nuevo presupuesto federal

Varias organizaciones humanitarias canadienses expresaron su decepción ante el presupuesto federal presentado por el gobierno minoritario liberal del primer ministro Justin Trudeau el pasado 19 de abril, calificándolo de oportunidad perdida para el compromiso de Canadá con el mundo , señalando que limita la capacidad de Ottawa para desempeñar un papel significativo a largo plazo en la recuperación mundial post-pandémica.

La ministra canadiense de Finanzas, Chrystia Freeland, presentó en Ottawa su primer presupuesto federal, el primero en dos años, en el que unos 101.400 millones de dólares fueron destinados a nuevos gastos.

El documento, de 739 páginas, destina hasta 1.400 millones de dólares en cinco años a la asistencia internacional para ayudar a los países en desarrollo y las poblaciones vulnerables a responder a esta crisis y atender las crecientes necesidades humanitarias en todo el mundo .

Esa cifra incluye 375 millones de dólares para la respuesta global a la pandemia.

El presupuesto propone asignar 165 millones de dólares adicionales en 2021-22 al Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá para brindar asistencia humanitaria a regiones del mundo que enfrentan conflictos, inseguridad alimentaria y otras crisis.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y la ministra de Finanzas Chrystia Freeland posan en Ottawa en el día de la presentación del presupuesto federal 2021-2022. Foto: La Presse canadienne / Justin Tang

Ese nuevo presupuesto canadiense también promete asignar unos 288 millones de dólares, a ser desembolsados en tres años a partir de 2021, para responder a la crisis de la población rohingya. Otros 80 millones de dólares a ser desembolsados en dos años, serán dedicados a atender la situación de los migrantes y refugiados venezolanos.

Nicolas Moyer, director de Cooperation Canada, la asociación nacional de organizaciones internacionales de desarrollo y humanitarias, señaló que el nuevo presupuesto federal está muy lejos de satisfacer las expectativas del sector dedicado al desarrollo internacional en Canadá.

El presupuesto hace algunas cosas extraordinarias a nivel nacional , dijo Moyer a Radio Canadá Internacional. Pero cuando se trata de la parte internacional, este presupuesto realmente se queda corto y se siente como que se ha perdido una gran, gran oportunidad .

Moyer dijo que los elementos nacionales del presupuesto parecen estar bien pensados y orientados estratégicamente, mientras que el aspecto internacional parece una mezcla de iniciativas que el gobierno iba a tener que hacer de todos modos; no se ve realmente la conexión entre todos los elementos. Y ciertamente no tiene el nivel de ambición que esperábamos , dijo.

El mundo está atravesando la crisis de una generación, posiblemente una doble crisis: el Covid-19 y la crisis del recalentamiento global, y para Canadá esto debería significar una inversión importante en estas áreas para asegurarnos de que haya un progreso en todo el mundo, para todos, incluyendo nosotros. Nicolas Moyer, director de Cooperation Canada.

Los organismos no gubernamentales humanitarios de Canadá pidieron al gobierno liberal que invirtiera el 1% de los fondos dedicados a la lucha contra el Covid-19 en apoyo a la respuesta y la recuperación mundial, dijo Moyer.

Desde su perspectiva, Canadá está contribuyendo muy por debajo de lo que le corresponde globalmente ya que sólo invierte 30 centavos en asistencia internacional por cada 100 dólares de renta nacional bruta. A pesar del aumento del año pasado, Canadá sigue situándose por debajo del promedio de los donantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Barbara Grantham, presidenta de Care Canada, dijo que gran parte de los 1.400 millones de dólares asignados a la ayuda exterior se destinan a este año, sin que haya indicios de una estrategia a largo plazo para erradicar el Covid-19.

Mantener la seguridad de los canadienses es la tarea más importante para el gobierno. En este momento eso significa erradicar el Covid-19 en todo el mundo. Esta asignación presupuestaria limita la capacidad de Canadá para desempeñar un papel significativo a largo plazo en la recuperación mundial. Barbara Grantham, presidenta de Care Canada.

Michael Messenger, presidente del organismo cristiano de ayuda internacional World Vision Canada, dijo que también estaba decepcionado por la ausencia de fuertes aumentos anuales para el financiamiento de la asistencia internacional.

No estaremos a salvo hasta que todo el mundo lo esté. Y no habrá recuperación canadiense hasta que no haya una recuperación mundial , dijo.

Karina Gould, ministra canadiense de Desarrollo Internacional. Foto: La Presse canadienne / Adrian Wyld

La ministra canadiense de Desarrollo Internacional, Karina Gould, dijo que el gobierno liberal ha sido un fuerte aliado a nivel mundial para los países en desarrollo que luchan contra las crisis humanitarias, el cambio climático y la pandemia del Covid-19.

Mediante correo electrónico Gould explicó que Canadá está renovando sus inversiones en programas para salvar vidas de cientos de miles de familias rohingya desplazadas de Myanmar, refugiados del conflicto en Siria y migrantes de Venezuela.

La adición de 1.400 millones de dólares a lo largo de cinco años en el nuevo presupuesto es una inversión sustancial y adicional realizada por Canadá , añadió.

Fuentes: CBC / RCI / L. Sevunts / Adaptación RV