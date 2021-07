Harper hace parte de una compañía de seguridad que no quiere atención

Un ex primer ministro de Canadá, el conservador Stephen Harper, se encuentra colaborando con los ex responsables de tres importantes agencias de inteligencia de Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña, el Mossad, la CIA y el MI5, en una empresa de inversión privada canadiense, AWZ Ventures.

La empresa invierte en tecnologías israelíes de ciberseguridad, inteligencia y seguridad física. El sitio en internet de esta compañía la describe como un centro global con sede en Canadá para la inversión en ciberseguridad, inteligencia y seguridad física basadas en la tecnologías de inteligencia artificial de Israel, líder mundial en estos sectores .

Pese a las numerosas personalidades que la respaldan, la empresa AWZ Ventures, ubicada en el centro de Toronto, guarda un perfil bajo en Canadá.

En esta empresa, Harper es uno de los socios. Funge de presidente de su comité consultivo. La página corporativa informa también que Harper preside la Unión Democrática Internacional, que es una alianza mundial de partidos políticos conservadores, así como la Iniciativa Amigos de Israel.

El fundador y socio gerente de la empresa, Yaron Ashkenazi, trabajó durante una década en la División de Protección VIP de la Agencia de Seguridad Israelí (ISA), dirigiendo equipos que protegieron a varios primeros ministros israelíes.

Edward Sonshine, socio fundador de AWZ y presidente del consejo de administración, es el fundador de RioCan Real Estate Investment Trust, propietaria del edificio que alberga AWZ Ventures en Toronto.

El ex ministro conservador de Seguridad Pública, Stockwell Day, también participa en la empresa como consejero estratégico en seguridad pública.

El ex director del Servicio de Inteligencia de Seguridad de Canadá (CSIS), Richard Fadden, forma parte del consejo asesor de AWZ Ventures. Foto: La Presse canadienne / Adrian Wyld

Otro canadiense trabajando en esta empresa es Richard Fadden, ex director del Servicio de Inteligencia de Seguridad de Canadá y ex asesor de seguridad nacional de Harper. En AWZ Ventures, Fadden forma parte del comité asesor en seguridad e inteligencia.

AWZ Ventures ha contratado a antiguos ejecutivos del Mossad, la agencia de inteligencia israelí. Entre ellos se encuentran Haim Tomer, que pasó más de 30 años en la agencia, sirviendo como jefe de las divisiones de inteligencia, antiterrorismo e internacional, así como Gary Barnea, ex subdirector de la división de operaciones especiales del Mossad.

Según Fadden, el fundador de la empresa Yaron Ashkenazi ha tenido muchos contactos con la comunidad de seguridad israelí. Pero además, Israel tiene mucho éxito en el desarrollo de nuevas tecnologías, tanto para el sector privado como para el gobierno .

Decidió -tendrás que preguntárselo a él-, pero creo que decidió que sería una buena forma de ganar algo de dinero promocionando al mismo tiempo algunas empresas de su país de origen , añadió Fadden.

Ashkenazi rechazó la solicitud de una entrevista por parte del difusor público CBC, diciendo que la empresa está extremadamente ocupada con algunos acuerdos importantes.

Estamos manteniendo una posición 'por debajo del radar' en este momento , agregó.

Harper, que se unió a la compañía en 2019, no respondió a la solicitud de entrevista de CBC.

El sitio web de la compañía dice que AWZ Ventures fue lanzada en 2016. Según los registros del gobierno de Ontario, se constituyó en 2013.

Dos importantes figuras de los círculos de inteligencia de Estados Unidos y el Reino Unido también forman parte de AWZ Ventures: el ex director de la CIA James Woolsey y la ex directora general del MI5 Stella Rimington.

La empresa gestiona 130 millones de dólares y ha invertido en 17 empresas, según su página web. Todas esas empresas han sido israelíes hasta ahora, dijo Fadden.

Mucha de esta tecnología es útil en la lucha contra el terrorismo y ese era mi principal interés , dijo. Parte de la tecnología desarrollada ayuda a desarrollar un sentido de lo que está sucediendo, al nivel en las redes sociales, por lo que se puede acumular información. Pero sobre todo es defensiva .

Como ejemplo de las inversiones específicas de AWZ, Fadden citó una inversión en lo que denomina mecanismos de control ciberseguros para trenes o aviones . La idea es simplemente desarrollar tecnología que proteja a quien sea de los ataques, en su mayoría ciberataques en estos días".

El ex ministro conservador Stockwell Day también hace parte del consejo asesor de AWZ Ventures. Foto: Radio-Canada / Michelle Bellefontaine

Israel no es miembro de la OTAN, ni forma parte de los Cinco Ojos, la alianza de intercambio de inteligencia que incluye a Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Fadden dijo que se siente cómodo ayudando a avanzar en el desarrollo tecnológico de Israel, un país amigo.

Tenemos una política muy firme de que hay una serie de empresas en las que no invertimos, a las que no vendemos de ninguna forma , dijo. Por ejemplo, no tratamos con China ni con Rusia, por citar dos .

Entre las empresas que se han beneficiado de las inversiones de AWZ Ventures se encuentran NanoLock, que ha desarrollado una herramienta remota para proteger los dispositivos conectados a internet a partir de accesos no autorizados- y Assac, que ha ideado un producto de gestión de amenazas, anti-hackeo y anti-intrusión disponible para el emergente mercado de seguridad y encriptación de teléfonos inteligentes corporativos , según la página web de AWZ Ventures.

El sector cibernético israelí sigue creciendo a un ritmo récord a pesar de la pandemia, según la Dirección Nacional Cibernética de Israel (INCD). La agencia gubernamental israelí afirmó que el sector recaudó 2.900 millones de dólares en 2020, lo que supone un aumento de más del 70% respecto al mismo periodo del año anterior.

La suma de las inversiones en este tipo de tecnología en Israel ha alcanzado el 31% del valor de dichas inversiones en todo el mundo, según la INCD.

Fuente: CBC 7 B. Bureau / Adaptación RV