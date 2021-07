Canadá dio 18 mil millones de dólares en subvenciones al sector petrolero el año pasado

Un nuevo informe reveló que el gobierno federal destinó el año pasado al menos 18.000 millones de dólares en subvenciones y otras formas de apoyo financiero a la industria de los combustibles fósiles, pese a las intenciones declaradas del actual gobierno liberal de llevar a cabo una transición hacia una economía sin emisiones contaminantes de carbono.

Julia Levin, directora del programa de clima y energía del organismo de la sociedad civil Defensa del Medioambiente (Environmental Defence), entidad que elaboró el informe dijo que estos resultados muestran justamente lo contrario del principio de quien contamina paga, y que en realidad son los ciudadanos quienes están pagando por los contaminadores.

Ella añadió que esta situación contradice totalmente el rumbo de nuestros aliados y no es responsable ante el público canadiense .

El organismo de la sociedad civil Defensa del Medioambiente (Environmental Defence), con sede en Toronto, en la provincia de Ontario, fue fundado en 1984. Sus áreas de trabajo abarcan la educación e investigación en torno a los impactos en el medioambiente causados por las sustancias químicas tóxicas, la expansión urbana, la explotación de las arenas bituminosas en Alberta, el recalentamiento global, la calidad del agua y la situación de las especies en peligro de extinción.

En 2009, el entonces primer ministro conservador Stephen Harper y otros países del G20 se comprometieron a eliminar gradualmente las subvenciones ineficientes destinadas al sector de los combustibles fósiles. Los líderes mundiales acordaron que esto era necesario para hacer frente a la crisis del recalentamiento global y fomentar la inversión en energías limpias.

Desde entonces, las organizaciones de protección del medioambiente han pedido una contabilidad completa de las ayudas y subsidios concedidos al sector petrolero y gas en Canadá.

Trabajadores en el oleoducto Trans Mountain que el gobierno de Canadá compró a la petrolera Kinder Morgan en 4.500 millones de dólares en mayo de 2018, en medio de una serie de acciones de protesta y rechazo a ese proyecto petrolero. Actualmente los indígenas canadienses del Tratado 8 están interesados en la continuación de ese proyecto. Foto: Kinder Morgan

Levin dijo que ella y su equipo examinaron a fondo cómo el dinero público ayudó a financiar la industria de los combustibles fósiles en 2020. Los datos disponibles públicamente mostraron que el dinero de los contribuyentes fue destinado al sector del petróleo y el gas a través de programas como el subsidio salarial por pandemia, la Policía Federal y los programas de reducción de emisiones, dijo.

Tenemos un gobierno que establece objetivos climáticos y hace planes climáticos. Pero, por otro lado, sigue subvencionando al sector que es el mayor causante de la crisis climática, así que hay una verdadera contradicción. Julia Levin, directora del programa de clima y energía del organismo de la sociedad civil Defensa del Medioambiente.

El gobierno de Canadá cuestiona los resultados

Un portavoz del ministro canadiense de Recursos Naturales cuestionó algunas de las cifras del informe. El secretario de prensa del ministro, Ian Cameron, dijo que el subsidio salarial de emergencia de Canadá, un programa del gobierno de Canadá para hacer frente a la pandemia del Covid-19 cuyo objetivo era evitar un mayor desempleo en el país, no era un programa dirigido a un sector específico.

En un correo electrónico Cameron dijo que ese programa ha ayudado a los trabajadores de todo el país, incluyendo a los del sector del petróleo y gas, a llevar comida a la mesa, y no nos disculpamos por ello .

Otro informe reciente estimó que las provincias y el gobierno federal gastaron 1.900 millones de dólares en subvenciones a la industria de los combustibles fósiles en 2020. Environmental Defence dijo que tiene una visión amplia de lo que se considera una subvención a los combustibles fósiles y acusa al gobierno de adoptar una perspectiva demasiado limitante sobre qué es y qué no es un subsidio al sector petrolero.

A los canadienses no les queda otra que confiar en las estimaciones de las organizaciones no gubernamentales de protección medioambiental porque el gobierno federal aún no ha recopilado sus propias cifras.

La Oficina del Auditor General de Canadá encontró en 2019 que las evaluaciones de los subsidios ineficientes por parte del Ministerio de Finanzas así como de Medio Ambiente y Cambio Climático estaban incompletas o carecían de rigor.

En 2019, el primer ministro Justin Trudeau escribió en su carta de mandato al entonces ministro de Finanzas, Bill Morneau, que se esperaba que concluya un informe con una lista de las ayudas financieras al sector petrolero en Canadá. Ese informe continúa siendo elaborado, según se dijo en marzo a los diputados de la comisión parlamentaria sobre recursos naturales.

Una serie de protestas se llevaron a cabo en la provincia de Columbia Británica contra la compra por parte del Estado canadiense del oleoducto Trans Mountain . Foto: La Presse canadienne / Darryl Dyck

Shawn Tupper, viceministro adjunto del Departamento de Recursos Naturales, dijo que ese proyecto avanzó con más lentitud de lo previsto debido a la eclosión de la pandemia del Covid-19. Él añadió que su ministerio está trabajando con el Departamento de Finanzas para acelerar la conclusión de ese informe.

¿Qué agencia gubernamental es la más generosa?

El informe dado a conocer el jueves por el organismo de la sociedad civil Defensa del Medioambiente señala que el Departamento de Exportación y Desarrollo (EDC por sus siglas en inglés) es la entidad gubernamental canadiense que más apoyo financiero dio a las empresas de combustibles fósiles. Esa entidad subsidió a las petroleras en Canadá con unos 13.600 millones de dólares. Esa suma incluye ayudas para proyectos como el de ampliación del oleoducto Trans Mountain y el gasoducto Coastal Gas Link.

La EDC dijo en un correo electrónico que ofrece servicios financieros, como préstamos, capital y seguros, a la industria del petróleo y el gas, y que no se trata de subvenciones.

Esta entidad gubernamental dijo que ha venido reduciendo gradualmente su apoyo al sector de los combustibles fósiles, señalando que en 2020 proporcionó unos 8.100 millones de dólares a las empresas del sector del petróleo y el gas, cifra por debajo de los 12.500 millones de dólares entregados a este sector en 2018.

Comprendemos absolutamente la urgencia de hacer frente al cambio climático y nos comprometemos a hacer nuestra parte , dijo Anil Handa, portavoz del Departamento de Exportación y Desarrollo, en un correo electrónico. También entendemos el interés del público en el apoyo que proporcionamos al sector del petróleo y el gas de Canadá, que sigue siendo un segmento importante de nuestra economía nacional y que tendrá que desempeñar su rol en la transición a un futuro con bajas emisiones de carbono.

Fuentes: CBC / D. Thurton / RCI / Adaptación RV