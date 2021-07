"Es un momento histórico" | Ofrecen vacuna contra el COVID en centro de refugiados

Algunas personas piensan que no recibirán la vacuna porque no son ciudadanos, o porque no tienen estatus migratorio o cobertura de salud. Sin embargo, la vacuna COVID-19 es gratuita y está al alcance de todos en Ontario. El FCJ logró organizar un centro de vacunación reconocido por el ministerio de Salud de Ontario para atender a todos los que así lo deseen.

Foto: FCJ Refugee Centre