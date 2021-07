Una unidad del ejército canadiense falló al lidiar con miembros extremistas

Un informe de investigación militar obtenido por el difusor público CBC reveló que una unidad militar de la reserva del ejército canadiense no abordó con prontitud las conductas de odio de dos de sus miembros que tenían vínculos con organizaciones de extrema derecha.

El informe también concluyó que el 4º Grupo de Patrulla Rangers de Canadá no fue lo suficientemente proactivo a la hora de confrontar a miembros de esa unidad que estaban asociados a organizaciones extremistas.

Los Rangers canadienses son una unidad especializada de las Fuerzas Armadas canadienses creada en 1947. Forman parte de la Reserva del Ejército canadiense y proporcionan una presencia militar en zonas escasamente pobladas y aisladas de Canadá, como el Norte y las regiones costeras que no pueden ser cubiertas conveniente o económicamente por otras unidades de las Fuerzas Armadas canadienses. Su misión es observar e informar de actividades inusuales.

El 4º Grupo de Patrulla Rangers de Canadá, comandado por el teniente coronel Russ Meades, es responsable de las cuatro provincias del oeste de Canadá y depende de la 3ª División del ejército canadiense.

CBC obtuvo un resumen de dos páginas de las conclusiones y la metodología de la investigación del ejército, preparado para el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el viceministro de Defensa y el ministro de Defensa Harjit Sajjan.

Según el documento, cuya autenticidad fue verificada de forma independiente, la presencia de simpatizantes de extrema derecha en la unidad de Rangers no era numerosa. La investigación concluyó que sólo pudo identificar a dos miembros de la unidad asociados con organizaciones extremistas.

Los nombres de las dos personas estaban tachados en la versión del informe vista por CBC. La fecha de ese informe sucinto es 27 de noviembre de 2020.

Esa investigación fue lanzada el año pasado después de que el difusor público CBC reveló que Eric Myggland, miembro del 4º Grupo de Patrulla Rangers de Canadá, había publicado abiertamente en internet su apoyo a dos grupos supremacistas blancos de extrema derecha: los Soldados de Odín y el movimiento de milicias de supervivencia Tres por Ciento.

Miembros del movimiento Tres por Ciento hicieron parte de los detenidos tras el asalto de enero en el edificio del Capitolio en Washington D.C. buscando negar el resultado de las elecciones en Estados Unidos.

Myggland también publicó un mensaje en el que se refería al primer ministro Justin Trudeau como bastardo traidor , además de otros mensajes en los que expresaba su apoyo a los grupos que defienden la posesión de las armas y criticaba duramente la legislación sobre el control de las armas de fuego del gobierno liberal.

La ex esposa de Myggland también era miembro del 4º Grupo de Patrulla Rangers de Canadá. Ella reconoció en un intercambio de correos electrónicos con CBC el año pasado que apoyó brevemente a su ex marido en su asociación con los dos grupos, pero que los abandonó después de ver las actividades racistas de esas organizaciones.

El resumen de la investigación del ejército no hace referencia al cabo mayor Corey Hurren, un miembro del 4º Grupo de Patrulla Rangers de Canadá miembro que fue condenado recientemente a seis años de prisión después de estrellar en julio pasado su camioneta contra las puertas del Rideau Hall, que es la residencia oficial de la monarquía de Canadá y del gobernador general de Canadá.

En ese incidente, Hurren transportaba en su vehículo armas de fuego cargadas y múltiples municiones. Según una declaración de hechos acordada que se leyó en el tribunal, Hurren quería arrestar al primer ministro Justin Trudeau con el argumento de las restricciones establecidas por el gobierno federal para contener el impacto del Covid-19 y su prohibición a la posesión de armas de fuego de asalto.

Hurren, que llegó desde Manitoba a Ottawa manejando su camioneta con la intención de actuar contra el primer Ministro de Canadá, era conocido por su adhesión a las teorías conspirativas basadas en QAnon.

A mediados de diciembre, el ministro de Defensa de Canadá, Harjit Sajjan, anunció la creación de un panel asesor de cuatro miembros para investigar los incidentes relacionados con los discursos de odio y el racismo en el ejército canadiense y para examinar la discriminación sistémica, los prejuicios inconscientes y el supremacismo blanco.

La incómoda verdad es que en este país existen el racismo y la discriminación y el Departamento de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas Canadienses reconocen que no están exentos. Harjit Sajjan, ministro de Defensa de Canadá.

Sajjan se refirió a la comisión consultiva contra el racismo, recientemente constituida, diciendo que ayudará a los militares a decidir qué más se puede hacer para eliminar tales discursos dentro de las filas.

Aunque no se refirió específicamente a las conclusiones del informe, Sajjan dijo que las Fuerzas Armadas de Canadá ya han tomado una serie de medidas para garantizar un mayor compromiso y supervisión sobre los Rangers canadienses para asegurar que todos entienden sus obligaciones en la defensa de los valores de las Fuerzas Armadas canadienses .

Los autores del informe señalan que el 4º Grupo de Patrulla Rangers debe iniciar un proceso de investigaciones disciplinarias de la unidad cuando denuncias de incidentes de conducta de odio sean puestas en su conocimiento, señalando que la dirección de la unidad no abordó rápidamente los dos casos identificados por la investigación.

Señalando que se necesita una mejor formación, el informe también señala que debe impartirse formación formal al personal del 4º Grupo de Patrulla Rangers y a los Rangers canadienses en relación con las políticas y directivas sobre conducta odiosa y ser una prioridad para las patrullas identificadas como vulnerables.

El texto también destaca que deben establecerse medidas de control para garantizar que todos los Rangers canadienses comprendan sus obligaciones con respecto a las políticas y directivas sobre las conductas de odio. El informe no define qué puede hacer que una patrulla se encuentre en situación "vulnerable".

Aunque la unidad informó a sus miembros sobre la política sobre conductas de odio en el seno de las Fuerzas Armadas canadienses en un correo electrónico en julio de 2020, el informe dice que se debe ir más allá y desarrollar un conjunto de viñetas social y culturalmente relevantes para complementar el paquete de formación existente sobre conducta odiosa del Ejército , según el informe.

El informe estableció que la unidad no llevaba a cabo ningún entrenamiento formal sobre el Código de Valores y Ética del Ejército y que no contaba con un programa formal de promoción de la diversidad y la inclusión. Su conclusión es que no existía un sistema de verificación de armas visual y físico por parte de los mandos de las patrullas, afirmando que estos mandos eran incapaces de encontrar los procedimientos operativos estándar.

En enero, el ejército anunció que el teniente coronel Russ Meades, que había dirigido la unidad militar en cuestión durante varios años, será reemplazado en junio.

