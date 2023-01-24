إدموندستون في رأس قائمةٍ لأفضل المدن الكندية للإقامة

والترتيب لموقع ’’موفينغ والدو‘‘ (Moving Waldo) الذي يعدّ سنوياً قائمة بعشر مدن يختارها وفقاً لمعايير متعلقة بالسلامة العامة والإسكان الميسور التكلفة وتَوفُّر المتنزهات والمرافق الترفيهية.

واستثمرت إدموندستون بكثرة في السنوات الأخيرة لتحسين المرافق المذكورة، كما يقول عمدة المدينة إريك ماركي. وذكر العمدة، من بين أُمور أُخرى، بناء مركز جان ديغل، وهو مدرّج لاستقبال مباريات الهوكي على الجليد والعروض الفنية، ومركز الفنون ومرافق ترفيهية أُخرى.

’’كل ذلك يجعل الأمر ممتعاً لشخص يبحث عن مجتمع أصغر قليلاً، مجتمع يمكننا أن نشعر فيه بمزيد من الأمان، ولكن أيضاً مع القدرة على تحمل التكاليف. وهذا ما يجعلنا اليوم نرى إدموندستون على رأس هذه القائمة‘‘، أوضح العمدة اليوم في مقابلة إذاعية مع راديو كندا.

ولهذه الأسباب يختار الكثير من الناس الاستقرار في إدموندستون، وفقاً للعمدة. ويأتي هؤلاء بشكل أساسي من أونتاريو، كبرى مقاطعات كندا بعدد السكان وحجم الاقتصاد، ومن مقاطعات الغرب.

’’كانت سوق العقارات شديدة السخونة، إذا صحّ التعبير، خلال العاميْن الماضييْن‘‘، أضاف ماركي.

ويقول موقع ’’موفينغ والدو‘‘ إنّ معدّل سعر المنزل في إدمونستون يبلغ 150.622 دولاراً وإنّ معدّل إيجار الشقة التي تضم غرفة نوم واحدة يبلغ 545 دولاراً شهرياً. وهذه مزايا للمدينة برأي عمدتها.

’’بالتأكيد هذا مثير للاهتمام، 150 ألف دولار، إذا ما أجرينا مقارنة، مثلاً، على مستوى مقاطعة نوفو برونزويك حيث يزيد معدّل السعر عن 300 ألف دولار‘‘، قال العمدة ماركي.

وأعرب العمدة عن سروره لأنّ عدداً متزايداً من الطلاب الدوليين الذين يتخرجون في إدموندستون يستقرون فيها بشكل دائم.

’’إنها ظاهرة لم نكن نراها من قبل، وهذا ما يجعلنا، نوعاً ما، نعاني من ندرة معينة في الشقق السكنية‘‘، قال العمدة.

وأضاف العمدة أنّ البلدية تعتزم أن تعلن قريباً عن خططها وحوافزها في مجال الإسكان.

وفي 30 كانون الثاني (يناير) الحالي ستكشف البلدية أيضاً عن نتائج دراسة طلبتها لكي تعرف بشكل أفضل ما هي الاحتياجات والفرص في مجال الإسكان.

هناك الكثير من (الفرص) للأشخاص الذين يرغبون في القدوم إلى منطقتنا والاستقرار فيها. نقلا عن إريك ماركي، عمدة إدموندستون

وتتضمن أيضاً قائمة موقع ’’موفينغ والدو‘‘ لعام 2023 مدينة في نوفا سكوشا، كبرى المقاطعات الأطلسية من حيث عدد السكان، هي ترينتون، بالإضافة إلى أربع مدن في مقاطعة كيبيك هي ساغنيه وكيبيك العاصمة وليفي وثيتفورد ماينز، وثلاث مدن في أونتاريو هي ديب ريفر وباري وويلينغتون كاونتي، ومدينة هاي ريفر في مقاطعة ألبرتا.

وإدموندستون التي احتلت المرتبة التاسعة في القائمة نفسها عام 2022 تفوّقت على كافة المدن الأُخرى هذا العام.

ويتجاوز عدد سكان إدمونستون مع ضواحيها 22 ألف نسمة. والفرنسية هي اللغة الأم للغالبية الساحقة من السكان.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)