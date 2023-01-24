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استثمار فدرالي لتعزيز سلامة الزوار في أربعة متنزهات وطنية
أعلنت وكالة المتنزهات الكندية (Parks Canada / Parcs Canada) عن تخصيص أموال لتعزيز سلامة الزوار وتمتعهم بالطبيعة الخلابة في أربعة متنزهات وطنية فدرالية في سلسلة الجبال الصخرية (Rocky Mountains / Les Rocheuses) في مقاطعتيْ ألبرتا وبريتيش كولومبيا في غرب البلاد.
وقالت الوكالة إنّ تمويلاً فدرالياً بقيمة 71 مليون دولار لمنتزهات بانف (Banff) وجاسبر (Jasper) ويوهو (Yoho) وكوتيناي (Kootenay) الوطنية يتضمن تحسينات على البنى التحتية الحيوية، كاتصالات الطوارئ التي تجريها الوكالة بالإضافة إلى العديد من الطرقات والجسور.
ويشمل هذا التمويل أيضاً تحسينات في مجتمع ليك لويز (’’بحيرة لويز‘‘ Lake Louise) في ألبرتا.
وتُعدّ هذه القرية الصغيرة، التي تحمل اسم البحيرة الواقعة بالقرب منها، من أكثر المناطق ازدحاماً في متنزه بانف الوطني الذي يستقبل حوالي أربعة ملايين زائر سنوياً.
ويشير تقرير حديث إلى زيادة بنسبة 29% في عدد الزوار في كافة أنحاء منتزه بانف بين عاميْ 2010 و2019.
وشهدت بعض الطرق حول بحيرة لويز زيادة بنسبة 71% في حجم حركة المرور خلال الفترة المذكورة.
وتقول وكالة المتنزهات الكندية إنّ مبلغ الـ71 مليون دولار هو جزء من تمويل بقيمة 557 مليون دولار موزَّع على ثلاث سنوات تمّ الإعلان عنه مؤخراً ويهدف لضمان استمرار مشاريع البنية التحتية وأعمال الصيانة في المتنزهات الوطنية الفدرالية.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)