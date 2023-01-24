استثمار فدرالي لتعزيز سلامة الزوار في أربعة متنزهات وطنية

وقالت الوكالة إنّ تمويلاً فدرالياً بقيمة 71 مليون دولار لمنتزهات بانف (Banff) وجاسبر (Jasper) ويوهو (Yoho) وكوتيناي (Kootenay) الوطنية يتضمن تحسينات على البنى التحتية الحيوية، كاتصالات الطوارئ التي تجريها الوكالة بالإضافة إلى العديد من الطرقات والجسور.

ويشمل هذا التمويل أيضاً تحسينات في مجتمع ليك لويز (’’بحيرة لويز‘‘ Lake Louise) في ألبرتا.

وتُعدّ هذه القرية الصغيرة، التي تحمل اسم البحيرة الواقعة بالقرب منها، من أكثر المناطق ازدحاماً في متنزه بانف الوطني الذي يستقبل حوالي أربعة ملايين زائر سنوياً.

ويشير تقرير حديث إلى زيادة بنسبة 29% في عدد الزوار في كافة أنحاء منتزه بانف بين عاميْ 2010 و2019.

وشهدت بعض الطرق حول بحيرة لويز زيادة بنسبة 71% في حجم حركة المرور خلال الفترة المذكورة.

أحد حيوانات الرنّة (الكاريبو) في متنزه جاسبر الوطني. الصورة: Gracieuseté : Parcs Canada

وتقول وكالة المتنزهات الكندية إنّ مبلغ الـ71 مليون دولار هو جزء من تمويل بقيمة 557 مليون دولار موزَّع على ثلاث سنوات تمّ الإعلان عنه مؤخراً ويهدف لضمان استمرار مشاريع البنية التحتية وأعمال الصيانة في المتنزهات الوطنية الفدرالية.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)