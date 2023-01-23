كندا تبلغ هدفها للهجرة الفرنكوفونية خارج كيبيك لأول مرة

وعلى سبيل المقارنة، في عام 2006 تمّ قبول 2.800 مهاجر فرنكوفوني خارج كيبيك، المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية، ما شكّل آنذاك 1,38% فقط من إجمالي المهاجرين الذين تم قبولهم في مقاطعات كندا التسع الأُخرى وأقاليمها الثلاثة.

وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الفدرالي شون فرايزر كشف عن الأرقام الجديدة صباح اليوم في مؤتمر صحفي عقده في مدرسة ’’فرانكو سيتيه‘‘ الثانوية الكاثوليكية التي تدرّس بالفرنسية في مدينة ستورجن فولز في منطقة شمال أونتاريو.

لقد حققنا هدفنا، هذه لحظة مهمة وتعكس أهمية المهاجرين الناطقين بالفرنسية ومساهمتهم في حيوية المجتمعات الفرنكوفونية خارج كيبيك ونموّها. نقلا عن شون فرايزر، وزير الهجرة الكندي

هدف لطالما تأجل تحقيقه

حُدّد هدف الهجرة الفرنكوفونية بنسبة 4,4% عام 2003. وكانت المهلة الأساسية لبلوغه عام 2008، لكنها أُجِّلت عدة مرات. وفي النهاية لم يتم تحقيق الهدف إلّا العام الماضي.

وفي تقرير نُشر عام 2021، أعرب مفوّض اللغتيْن الرسميتيْن في كندا، ريمون تيبيرج، عن قلقه من أنّ كندا لم تحقق أهدافها في مجال الهجرة الفرنكوفونية.

وأشار تيبيرج في تقريره إلى أنّ هذه الإخفاقات ساهمت في تقليص الوزن الديموغرافي للناطقين بالفرنسية خارج كيبيك.

ولهذا السبب طلب اتحاد الجاليات الفرنكوفونية والأكادية في كندا (FCFA) في نيسان (أبريل) الفائت بأن تضع كندا هدفاً جديداً تحققه بحلول عام 2036.

ويتمثل الهدف في أن يشكل الناطقون بالفرنسية 12% من إجمالي عدد المهاجرين إلى كندا خارج كيبيك بحلول عام 2024 و20% بحلول عام 2036، هذا إذا كانت الحكومة الفدرالية تأمل في تصحيح الوضع والحد من تراجع الوزن الديموغرافي للفرنكوفونيين الذين هم في وضع أقلية، وفقاً لاتحاد الجاليات الفرنكوفونية والأكادية.

واستقبلت كندا 16.370 مقيماً دائماً ناطقين بالفرنسية عام 2022، استقرّ 9.760 من بينهم في أونتاريو، كبرى المقاطعات من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد.

وحلّت في المرتبة الثانية نيو/نوفو برونزويك التي استقبلت 2.315 مهاجراً فرنكوفونياً. ويشكل الناطقون بالفرنسية نحو ثلث سكان هذه المقاطعة الأطلسية.

وكانت نسبة الناطقين بالفرنسية الذين هم في وضع أقلية 4,4% من إجمالي عدد سكان كندا بدون كيبيك في التعداد السكاني الرسمي لعام 2001، وتراجعت إلى 3,3% في التعداد السكاني الرسمي لعام 2021.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)