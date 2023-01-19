وزيرة الخارجية الكندية تستدعي السفير الروسي لإدانة قصف دنيبرو

صرّح مسؤولون أوكرانيون أمس بأن حصيلة القتلى في الهجوم الذي وقع ظهر السبت المنصرم وصلت إلى 45 شخصًا، بينهم ستة أطفال.

وفي ردها على الهجوم الروسي، قالت الوزيرة جولي خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس ’’إننا لا نقبل الوحشية المطلقة للهجمات الروسية الأخيرة على المدنيين.‘‘

يذكر أن المبنى الذي أصيب في القصف الروسي الصاروخي على مدينة دنيبرو يتكون من 9 طوابق ويأوي ما يقرب من 1700 شخص.

ونقل مجلس بلدية دنيبرو (نافذة جديدة) بأن حوالي 400 شخص فقدوا منازلهم، ودمرت 72 شقة بالكامل، ولحقت أضرار بالغة بـ 236 وحدة سكنية أخرى.

وصف رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو الهجوم بأنه ’’حقير وشنيع وغير مقبول على الإطلاق.‘‘

تدين كندا بشدة هذا العنف. نحن نقف إلى جانب الشعب الأوكراني وسنواصل في ضمان حصوله على الدعم الذي يحتاجه. نقلا عن جوستان ترودو، رئيس الوزراء الكندي مغردا على تويتر السبت الماضي

يذكر أنها المرة الرابعة (نافذة جديدة) التي تستدعي فيها وزيرة الخارجية الكندية السفير الروسي أوليغ ستيبانوف منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط / فبراير من العام الماضي.

رجال الإنقاذ يحملون جثة رجل قُتل في القصف الصاروخي على مبنى سكني في دنيبرو في 14 كانون الثاني / يناير 2023. الصورة: Associated Press / Evgeniy Maloletka

في سياق متصل، وردا على سؤال عن الهجوم، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الجيش الروسي لا يستهدف المباني السكنية وأشار إلى أن مبنى دنيبرو تعرض للقصف نتيجة لأعمال الدفاع الجوي الأوكراني.

يذكر أن المبنى السكني أصيب خلال وابل واسع من الصواريخ الروسية على أوكرانيا. ورد الجيش الأوكراني بأنه يفتقر إلى الوسائل اللازمة لاعتراض نوع الصاروخ الروسي الذي أصاب المبنى السكني في دنيبرو.

هذا وأشارت وزيرة الخارجية الكندية إلى أن بلادها تعتزم العمل مع الحلفاء لمحاسبة روسيا على هجمات دنيبرو وغيرها من الهجمات المماثلة في أوكرانيا.

صرحت ميلاني جولي بالقول: ’’سنضمن محاسبة المسؤولين عن المشاهد المروعة في أوكرانيا، على جرائمهم.‘‘

على صعيد آخر، التقت وزيرة الخارجية الكندية بنظيرها البريطاني جيمس كليفرلي في تورونتو في مقاطعة أونتاريو. تعهد الوزيران بالعمل معا لمساعدة أوكرانيا، وصرح الوزير كليفرلي قائلا: ’’يجب أن نحافظ على التزامنا بدعم أوكرانيا حتى تنجح.‘‘

أوتاوا تزوّد أوكرانيا بـ 200 عربة مدرّعة إضافية

في خبر متصل، أعلنت وزيرة الدفاع الوطني في الحكومة الكندية الاتحادية أنيتا أناند أمس أنّ كندا سترسل 200 عربة مدرعة إضافية لنقل الجنود لمساعدة أوكرانيا في مواجهة الغزو العسكري الروسي المتواصل لأراضيها.

وكانت أوتاوا أعلنت الأسبوع الماضي عن إنفاق 406 ملايين دولار لشراء نظام دفاع جوي صاروخي متقدّم من طراز ’’ناسامس‘‘ (NASAMS) من الولايات المتحدة من أجل تقديمه إلى أوكرانيا.

يذكر أن العربات المدرعة ونظام الدفاع الجوي الصاروخي، يندرجان في الدعم العسكري الإضافي البالغة قيمته 500 مليون دولار لأوكرانيا والذي أعلن عنه رئيس الحكومة ترودو في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.‘‘

(المصدر: سي بي سي، هيئة الإذاعة الكندية، راديو كندا الدولي، ترجمة وإعداد كوليت ضرغام)