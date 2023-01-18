كندا تزوّد أوكرانيا بـ200 عربة مدرّعة إضافية

وهذه العربات المدرعة من طراز ’’سيناتور‘‘ وتمّ شراؤها من الشركة الكندية المصنّعة، ’’روشيل‘‘ (Roshel)، الواقعة في ميسيسوغا في منطقة تورونتو الكبرى.

وكشفت وزيرة الدفاع الكندية عن خطة الحكومة لتقديمها إلى الجيش الأوكراني في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة الأوكرانية كييف عقب اجتماعها بنظيرها الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف.

وهذه المساعدة التي تُقدَّر قيمتها بـ90 مليون دولار هي جزء من المساعدة الإضافية لأوكرانيا البالغة 500 مليون دولار والتي أعلن عنها رئيس الحكومة الكندية جوستن ترودو في نوفمبر 2022.

وأوضحت الوزيرة أناند في بيان صحفي أنّ هذه المركبات المدرعة تلبي حاجة محددة عبّرت عنها أوكرانيا.

’’سيادة أوكرانيا مهمة للعالم كله‘‘، قالت أناند في مؤتمرها الصحفي في كييف، وأشارت إلى أنّ المساعدات في مجال النقل تشكل العنصر الثالث من برنامج المساعدات لأوكرانيا.

دبابة قتالية ألمانية الصنع من طراز ’’ليوبارد 2‘‘ (أرشيف). الصورة: Getty Images / Sean Gallup

وتقول القوات المسلحة الكندية إنّ مركبات ’’سيناتور‘‘ عملانية أمنية سهلة التحكّم.

’’هذه المركبات مجهزة بأفضل التقنيات الحديثة، ويمكن بسهولة تركيب الأسلحة عليها‘‘، تضيف القوات المسلحة، مشيرة إلى أنه بإمكانها ’’نقل الأفراد والمعدات بأمان وإجراء عمليات إجلاء طبي‘‘، وإلى أنّ ’’تصفيحها يساعد في حماية الجنود عندما لا يتمكنون من تجنب خطر ما‘‘.

وزير الدفاع الأوكراني سارع لشكر كندا على المركبات المدرعة وعلى مساهماتها الأخرى، بما في ذلك نظام دفاع جوي صاروخي متقدّم من طراز ’’ناسامس‘‘ ستشتريه من الولايات المتحدة بتكلفة 406 ملايين دولار من أجل تقديمه إلى بلاده.

وأضاف الوزير ريزنيكوف أنّ أنظمة الدفاع الجوي هذه تشكل أولوية قصوى لبلاده التي تواصل روسيا إمطار أهداف مدنية فيها بالصواريخ.

ومع ذلك، أعاد وزير الدفاع الأوكراني التأكيد على الحاجة إلى دبابات قتالية، ووصف هذه الأسلحة الثقيلة بأنها ضرورية لحماية أرواح الجنود الأوكرانيين والقيام بهجمات مضادة ضد القوات الروسية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إلى اليسار) مجتمعاً بالرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض في واشنطن الشهر الماضي. الصورة: Getty Images / Alex Wong

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حثّ كندا على تزويد بلاده ببعضٍ من دباباتها الألمانية الصنع من طراز ’’ليوبارد 2‘‘.

لكن ليس بوسع الدول التي اشترت هذه الدبابة من ألمانيا أن ترسلها إلى دولة ثالثة دون موافقة برلين.

وقال الوزير ريزنيكوف إن فنلندا وبولندا أعربتا عن نيتهما إرسال عدد من دبابات ’’ليوبارد 2‘‘ التي تملكانها إلى أوكرانيا.

ويعتقد ريزنيكوف أنّ المجموعة الاستشارية للدفاع عن أوكرانيا، التي تعقد اجتماعاً بعد غد الجمعة في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في ألمانيا، ستنجح في إقناع برلين بالسماح للدول الحليفة بإرسال دبابات من طراز ’’ليوبادر 2‘‘ إلى أوكرانيا. ويشارك ريزنيكوف وأناند في هذا الاجتماع.

ولم تتعهد وزيرة الدفاع الكندية بتقديم دبابات ’’ليوبارد 2‘‘ إلى أوكرانيا، واكتفت بالقول إنّ أوتاوا ’’ستواصل تزويد أوكرانيا بالمساعدة التي تحتاج إليها للقتال والانتصار في هذه الحرب‘‘.

لكن يوم أول من أمس، لم يستبعد رئيس الحكومة الكندية إرسال بعضٍ من هذه الدبابات الثقيلة إلى أوكرانيا إذا ما وافقت ألمانيا على ذلك.

(نقلاً عن موقعيْ راديو كندا ووكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)