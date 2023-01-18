ألبرتا تريد المشاركة في مهمة تجارية إلى اليابان للترويج لغازها الطبيعي المسال

ويريد الوزير غوثري الترويج في اليابان للموارد الطاقية لألبرتا الغنية بالهيدروكربونات والمعادن.

وفي رسالة إلى وزير الموارد الطبيعية الفدرالي جوناثان ويلكينسون وزميلته وزيرة التجارة الدولية ماري نغ، أكّد الوزير غوثري أنّ ألبرتا في موقع جيد لتصبح ’’مورداً رئيسياً‘‘ للغاز الطبيعي المُسال إلى اليابان.

’’تقديم جبهة موحدة لجعل بلادنا مورّداً مفضّلاً لإنتاج طاقي مسؤول هو أمر جيد لحلفائنا ولجميع الكنديين‘‘، كتب وزير الطاقة في ألبرتا.

وتريد ألبرتا تصدير الهيدروجين والأمونيا والمعادن أيضاً.

ناقلة غاز طبيعي مُسال. الصورة: Reuters / Issei Kato

وأعلن رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو عن البعثة التجارية إلى اليابان خلال زيارة نظيره الياباني فوميو كيشيدا إلى أوتاوا الأسبوع الماضي.

وأكّد ترودو على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية مع هذا العملاق الاقتصادي الآسيوي، لكن لم يتم توقيع أيّ اتفاق رسمي لتبيعه كندا غازها الطبيعي المُسال.

وانتقدت رئيسة حكومة ألبرتا دانييل سميث مراراً طريقة الحكومة الفدرالية في إدارة هذا الملف. وأشارت بشكل خاص إلى أنّ ترودو ’’فوّت فرصة عندما قال إنه لا توجد خطة عمل قابلة للتطبيق للغاز الطبيعي المُسال‘‘ عند زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز إلى كندا الصيف الفائت.

’’أودّ، ولو لمرة واحدة، أن يقول رئيس الحكومة ’نعم‘ ويعمل معنا لتحقيق ذلك‘‘، قالت سميث قبل زيارة رئيس الحكومة اليابانية إلى كندا.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)