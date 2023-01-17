اتفاق مبدئي بين بريتيش كولومبيا والآلاف من عمال الدعم الصحي

ويشمل الاتفاق 21.700 موظف يعملون بشكل خاص في المنازل الجماعية ومراكز الرعاية الطويلة الأمد ومراكز تنمية الطفولة ومراكز رعاية الصحة العقلية في هذه المقاطعة الواقعة في أقصى الغرب الكندي.

وأعلن اتحاد الموظفين العامين في بريتيش كولومبيا (BCGEU) وجمعية أرباب العمل في قطاع الصحة في المقاطعة (HEABC) عن الاتفاق يوم أمس، وأضافا أنه تم التوصل إليه في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وقال اتحاد الموظفين العامين في بيان إنّ الاتفاق يمثل مكاسب كبيرة حدّدها العمال، كزياداتٍ كبيرة في الأجور وحماية مزايا العمال وإشراف أكبر على ظروف العمل.

ولن يُكشف عن التفاصيل الكاملة للعقد إلا بعد التصويت على التصديق عليه. لكن الاتحاد قال إنّ مدته ثلاث سنوات مع زيادات عامة في الأجور سنوياً وإنه يحتوي على بند لتعويض الرواتب المتدنية لبعض الموظفين.

عاملة صحية تعتني بنزلاء دار رعاية طويلة الأمد (أرشيف). الصورة: Radio-Canada

ويمثّل اتحاد الموظفين العامين حوالي 13.000 موظف معنيين بهذا الاتفاق المبدئي.

وجلس أيضاً إلى طاولة المفاوضات ممثلو نقابات أُخرى، مثل نقابة موظفي المستشفيات، وجمعية العلوم الصحية (HSA)، والاتحاد الكندي للموظفين العموميين (CUPE / SCFP)، ونقابة ممرضات بريتيش كولومبيا (BCNU).

وبريتيش كولومبيا هي كبرى مقاطعات الغرب الكندي الأربع من حيث عدد السكان (5,37 ملايين نسمة).

(نقلاً عن موقعيْ ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)