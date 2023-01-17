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[تقرير] الجالية العلمية التونسية تجتمع في مونتريال

أربعة أشخاص جالسون على أرائك على خشبة قاعة محاضرات.

نظّمت البعثة الجامعية التونسية بأمريكا الشمالية نقاشاً حول الحوار بين المجتمعات العلمية في كيبيك في المدرسة العليا للتجارة بمونتريال (HEC Montréal). من اليمين إلى اليسار:فيليب ريني، الرئيس التنفيذي ومدير النشر لموقع (CScience)، الذي أدار النقاش، ماري ناتالي لوبلان، نائبة عميد الوكالة الجامعية للفركوفونية، ميشيل أوديه، أستاذ مشارك في المدرسة العليا للتجارة بمونتريال وهيكل بن محفوظ، مدير البعثة الجامعية التونسية بأمريكا الشمالية.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

سمير بن جعفر

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رجل في بهو.

هيكل بن محفوظ ، مدير البعثة الجامعية التونسية بأمريكا الشمالية، خلال لقاء مع أفراد من المجتمع العلمي التونسي في كندا تم تنظيمه يوم 12 يناير/كانون الثاني 2023 في المدرسة العليا للتجارة بمونتريال (HEC Montréal).

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

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سمير بن جعفر

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