[تقرير] الجالية العلمية التونسية تجتمع في مونتريال

نظّمت البعثة الجامعية التونسية بأمريكا الشمالية نقاشاً حول الحوار بين المجتمعات العلمية في كيبيك في المدرسة العليا للتجارة بمونتريال (HEC Montréal). من اليمين إلى اليسار:فيليب ريني، الرئيس التنفيذي ومدير النشر لموقع (CScience)، الذي أدار النقاش، ماري ناتالي لوبلان، نائبة عميد الوكالة الجامعية للفركوفونية، ميشيل أوديه، أستاذ مشارك في المدرسة العليا للتجارة بمونتريال وهيكل بن محفوظ، مدير البعثة الجامعية التونسية بأمريكا الشمالية.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer