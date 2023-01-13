أوتاوا وطوكيو تريدان تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والأمنية

عقد جوستان ترودو مؤتمرا صحفيا مشتركا مع ضيفه رئيس الوزراء الياباني في العاصمة الكندية أوتاوا.

قال الزعيم الكندي للصحفيين: ’’لقد تحدثنا كثيرًا عن كيف يمكن أن تكون كندا موردًا موثوقًا به، ليس للطاقة فحسب، ولكن أيضًا للمعادن الأساسية والموارد، بما في ذلك الموارد الزراعية‘‘.

شكل اللقاء الثنائي بين الزعيمين (نافذة جديدة) فرصة لمناقشة الإصلاح الكبير لاستراتيجية الدفاع اليابانية، علما أن اليابان زادت بشكل كبير من إنفاقها العسكري. ويؤكد ترودو في هذا الإطار ترحيب بلاده باستراتيجية الأمن القومي الجديدة التي وضعتها حكومة فوميو كيشيدا، لا سيما في ظل الوضع الراهن في آسيا.

’’في هذه المنطقة المضطربة بشكل مطرد، يقول رئيس الوزراء الكندي، هناك صعود في شكل متزايد للقوى الاستبدادية المتمردة، سواء كانت روسيا أو الصين.

يذكر أن فوميو كيشيدا هو أول رئيس وزراء آسيوي يزور كندا منذ أن أعلنت أوتاوا عن استراتيجية جديدة لمنطقة المحيطيْن الهندي والهادي في شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي لمواجهة النفوذ الصيني والتهديد الذي تشكله التجارب النووية لكوريا الشمالية.

رئيس الوزراء الكندي ونظيره الياباني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الخميس في العاصمة الكندية. الصورة: The Canadian Press / Adrian Wyld

يذكر أن فوميو كيشيدا هو أول رئيس وزراء آسيوي يزور كندا منذ أن أعلنت أوتاوا عن سياسة جديدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي لمواجهة النفوذ الصيني.

أشار رئيس الوزراء الياباني إلى أنه ’’في الوقت الذي يتعرض فيه النظام الدولي لتحديات مختلفة، سنعزز تعاوننا مع كندا من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار وتعزيزهما‘‘.

وأضاف ’’لقد اتفقنا على أننا سنعارض بشدة المحاولات الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي‘‘.

من جهة أخرى وفي مجال الطاقة، يعرب كيشيدا عن اعتقاده (نافذة جديدة) بأن الغاز الطبيعي المسال سيلعب دورًا مهمًا في تحول الطاقة في اليابان.

والمعروف أن كندا في طريقها لأن تصبح موردًا رئيسيًا للطاقة لليابان وكوريا الجنوبية، لا سيما من خلال محطة تصدير الغاز الطبيعي المسال (GNL) المقرر افتتاحها في عام 2025 في مقاطعة بريتيش كولومبيا المطلة على المحيط الهادئ في أقصى غرب البلاد.

يذكر أنه في جولته للقاء نظرائه من مجموعة الدول الصناعية السبع، التي تولت اليابان لتوها الرئاسة الدورية لها لمدة عام واحد، قام رئيس الوزراء الياباني بزيارة حلفائه في أوروبا هذا الأسبوع قبل التوجه إلى أميركا الشمالية.

وبعد زيارته للعاصمة الكندية، يتوجه كيشيدا إلى العاصمة الأميركية واشنطن يوم غد الجمعة.

(المصدر: سي بي سي، هيئة الغذاعة الكندية، ترجمة وإعداد كوليت ضرغام)