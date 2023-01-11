كندا تشتري من الولايات المتحدة نظام دفاع جوي لتقدمه لأوكرانيا

ووفقاً لوزيرة الدفاع الوطني، أنيتا أناند، التي أكدت الخبر على صفحتها على موقع ’’تويتر‘‘، تستعد الحكومة الكندية لشراء نظام دفاع جوي صاروخي متقدّم من طراز ’’ناسامس‘‘ (NASAMS) من الولايات المتحدة من أجل تقديمه إلى أوكرانيا.

وتمّ تطوير هذا النظام الصاروخي من قبل النرويج بالتعاون مع الولايات المتحدة، وهو مجهز بصواريخ ’’إيه آي إم - 120‘‘ (AIM-120) الأميركية. وهو نظام دفاع جوي متوسط وبعيد المدى، حسب نوع الصواريخ التي يُجهَّز بها.

’’لـ’ناسماس‘ معدل نجاح مرتفع جداً‘‘، أكّدت الوزيرة أناند.

في مواجهة الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا، سيُساعد نظام الدفاع (الجوي) هذا في حماية سكان أوكرانيا وبناها التحتية من هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ والطائرات. نقلا عن أنيتا أناند، وزيرة الدفاع الوطني في كندا

وزيرة الدفاع الوطني، أنيتا أناند (أرشيف). الصورة: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

وأضافت أناند أنها استجابت لطلب نظيرها الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الذي يعتبر أنّ أنظمة الدفاع الجوي تشكل الأولوية الأولى لحكومته للدفاع عن الأراضي الأوكرانية، مؤكدةً أنّ نظام الدفاع الجوي ’’ناسامس‘‘ الذي ستقدّمه كندا يشكل ’’تبرعاً ذا قيمة كبيرة للدفاع عن أوكرانيا‘‘.

’’العزيز جوستان ترودو، لقد تمّ إثبات قيادتكم الحقيقية في مجال الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان مرةً أُخرى وبشكل واضح‘‘، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مثنياً على هذا الدعم الكندي الجديد لبلاده التي تقاوم غزواً عسكرياً روسياً متواصلاً منذ 24 شباط (فبراير) 2022.

شكراً لمساعدتنا في حماية أجوائنا. سيشكل (نظام) ’’ناسامس‘‘ الذي تمّ شراؤه لنا من قبل كندا درعاً قوياً لمدننا ومواطنينا. نقلا عن فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا

نظام الدفاع الجوي الصاروخي المتقدّم من طراز ’’ناسامس‘‘ (NASAMS) تمّ تطويره من قبل النرويج بالتعاون مع الولايات المتحدة. الصورة: Radio-Canada / Kongsberg Defence & Aerospace

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، هذا التبرّع البالغة قيمته 406 ملايين دولار ’’يأتي من الدعم العسكري الإضافي البالغة قيمته 500 مليون دولار لأوكرانيا والذي أعلن عنه رئيس الحكومة ترودو في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.‘‘

ويُضاف نظام الدفاع الجوي الصاروخي هذا إلى المركبات المدرعة الجديدة ومدافع الهاوتزر والكاميرات العالية التقنية لتجهيز طائرات بدون طيار والذخائر والبزات العسكرية الشتوية التي قدمتها كندا حتى الآن لأوكرانيا لصد الغزو العسكري الروسي.

وقدّمت كندا مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا تفوق قيمتها 3,4 مليارات دولار منذ بداية هذا الغزو قبل نحو 11 شهراً.

(نقلاً عن موقعيْ راديو كندا و’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)