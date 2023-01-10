كندا تشتري 88 مقاتلة ’’إف - 35‘‘ بـ19 مليار دولار

وتوصلت كندا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة و’’لوكهيد مارتن‘‘ لشراء 88 طائرة ’’إف - 35‘‘ بقيمة 19 مليار دولار، أوضحت الوزيرة أناند في مؤتمر صحفي افتراضي.

وإذا كان عدد المقاتلات التي ستشتريها كندا وميزانية البرنامج معروفيْن، فإنّ الإعلان الصادر اليوم يضع حداً لآمال ’’ساب‘‘ التي احتلت المركز الثاني في عملية المنافسة بين العروض.

وكانت حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا قد احتفظت بحق اللجوء إلى الشركة السويدية فيما لو فشلت المفاوضات النهائية التي أعلنت في أواخر آذار (مارس) الفائت أنها ستجريها مع الأميركيين.

وشكت ’’ساب‘‘ أواخر أيلول (سبتمبر) من أنّ أوتاوا بدأت تفاوض واشنطن و’’لوكهيد مارتن‘‘ لشراء الـ’’إف - 35‘‘، مجادلةً بأنّ مفاوضات من هذا النوع لم يكن من المفترض أن تكون جزءاً من عملية المناقصة لشراء كندا مقاتلات جديدة.

وزيرة الدفاع الوطني أنيتا أناند تتحدث في مؤتمر صحفي في قاعدة ترينتون الجوية في مقاطعة أونتاريو (أرشيف). الصورة: (Lars Hagberg/The Canadian Press)

سيضمن هذا الأسطول الجديد من المقاتلات الجوية قدرة كندا على الوفاء بالتزاماتها العسكرية في بلادنا وسيسمح لها بالوفاء بالتزاماتها في إطار قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (’’نوراد‘‘) ومنظمة حلف شمال الأطلسي (’’ناتو‘‘). نقلا عن أنيتا أناند، وزيرة الدفاع الوطني

وتتوقع حكومة ترودو قدرة تشغيلية كاملة للأسطول بمجمله بين عاميْ 2032 و2034. وسيبلغ عمر مقاتلات ’’سي إف – 18‘‘ الحالية 50 عاماً في عام 2032.

وأشارت الحكومة إلى أنّ ’’هذا هو أكبر استثمار لسلاح الجو الملكي الكندي في السنوات الـ30 الأخيرة‘‘، وأضافت أنّ الاستحواذ على المقاتلات ’’سيتم بشكل تدريجي‘‘.

وفي مؤتمرها الصحفي أكدت وزيرة الدفاع المعلومات التي أوردتها وكالة الصحافة الكندية الشهر الماضي والتي تفيد بأنّ الوزارة ستحصل على شريحة أولى من 16 طائرة ’’إف - 35‘‘ ثم تجري طلبيات أُخرى خلال السنوات المقبلة.

طائرة ’’سي إف - 18‘‘ تابعة لسلاح الجو الكندي. الصورة: Avec l’autorisation des Forces armées canadiennes

ومن المتوقع أن تتسلم كندا الطائرات الأربع الأولى في عام 2026، لكنّ هذه الطائرات ستُنشر بدايةً في الولايات المتحدة فيما يقوم سلاح الجو الملكي الكندي بإعداد المرافق اللازمة لها في قاعدتيْ باغوتفيل في مقاطعة كيبيك وكولد ليك في مقاطعة ألبرتا. وسيتدرّب الطيارون والفنيون الكنديون في قواعد أميركية خلال هذه التحضيرات.

وقال مسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة الكندية يوم الجمعة إنه من غير المتوقع وصول طائرات الـ’’إف - 35‘‘ إلى كندا قبل عام 2029.

وخلال إحاطة فنية سبقت الإعلان الرسمي، قدّر هؤلاء المسؤولون التكاليف الإجمالية لاقتناء المقاتلات الـ88 وتشغيلها خلال العقود المقبلة من الزمن بـ70 مليار دولار.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)