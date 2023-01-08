الصفحة الرئيسيةمجتمعالمعتقدات والأديان[تقرير] ....testالصورة: Capture d'écran / Facebookسمير بن جعفرتاريخ النشر: 17:21 .... ... .... Début du widget Widget. Passer le widget ?Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?.... ... .... ... .... روابط ذات صلة : [تقرير] خمس سنوات تمرّ على الهجوم المسلَّح على مسجد كيبيكعن الإسلاموفوبيا واللاسامية والعيش المشترك: المؤتمرات خطوة جيدة لكن المطلوب أكثر من ذلكوقفة تضامنية في مونتريال بعد هجوم لندن وتشديد على الاعتراف بوجود الإسلاموفوبيا سمير بن جعفر