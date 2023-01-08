[تقرير] ....

الافراج بكفالة عن كندية سُجنت بعد عودتها من معسكر اعتقال في سوريا

الافراج بكفالة عن كندية سُجنت بعد عودتها من معسكر اعتقال في سوريا. تاريخ النشر: منذ 2 يومين.