معدل البطالة يتراجع إلى 5٪ الشهر الماضي في كندا

يعلّق كبير الاقتصاديين في مصرف ’’سي آي بي سي‘‘ أندرو جرانثام بالقول: ’’إن الأرقام فجرت توقعات الخبراء السابقة بشأن تحقيق مكاسب تافهة لا تتجاوز الـ خمسة آلاف وظيفة جديدة‘‘.

هذا وارتفع معدل التوظيف في شهر كانون الأول / ديسمبر بنسبة 0.7٪ عن مستواه في شهر أيار / مايو الماضي، عندما بلغ ذروته.

ويُعزى نمو التوظيف في ديسمبر بشكل أساسي إلى العمل بدوام كامل، والذي ارتفع للشهر الثالث على التوالي.

ارتفع معدل التوظيف بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا بنسبة 2.7٪ في ديسمبر؛ وارتفع بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 وما فوق، بنسبة 0.7 ٪، وخاصة في الفئة العمرية 55-64 عامًا.

ارتفع عدد الموظفين في القطاع الخاص الشهر الماضي، مع تحقيق مكاسب وظيفية عبر الصناعات. فيما ظلت العمالة في القطاع العام ثابتة.

استمرت الأجور في النمو بوتيرة سنوية أعلى من 5.0 في المائة للشهر السابع على التوالي، مع ارتفاع الأجور بنسبة 5.1 في المائة.

على غرار الشهر السابق، لم تنعكس مكاسب التوظيف لشهر ديسمبر في ساعات العمل. وأضاف الخبير الاقتصادي جرانثام بأن هذا يرجع إلى زيادة في تغيب الموظفين بسبب المرض. برأي المتحدث ’’أن القوة في التوظيف جزئيًا هي انعكاس لضرورة احتفاظ الشركات بمزيد من الموظفين من أجل الحصول على المستوى ذاته من الإنتاجية.‘‘

وقال جرانثام ’’إن القراءة القوية قد تعني أن مصرف كندا المركزي سيصدر زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في شهر كانون الثاني / يناير.‘‘

عمال في مصنع لتجميع السيارات في مدينة أوشاوا في مقاطعة أونتاريو. الصورة: La Presse canadienne / Nathan Denette

ومع ذلك،لا يزال نمو الأجور متخلفًا عن معدل التضخم في البلاد (نافذة جديدة)، والذي كان 6.8 في المائة في تشرين الثاني / نوفمبر.

وقد أشار بنك كندا (المصرف المركزي) سابقًا إلى أن سوق العمل الضيق في البلاد يساهم في ارتفاع معدلات التضخم.

وكان رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بقوة على أمل خفض وتيرة نمو الأسعار وتهدئة الاقتصاد.

بينما توقع الاقتصاديون ارتفاع معدل البطالة استجابة لارتفاع تكاليف الاقتراض، ظل سوق العمل مرنًا خلال الأشهر الأخيرة.

في مقاطعة كيبيك، بلغ معدل البطالة الشهر الماضي 4٪ (نافذة جديدة)، بزيادة بلغت 0.2 نقطة مئوية في شهر واحد. ولكن مقارنة بالعام 2021، ارتفع التوظيف بنسبة 1.8٪ في كيبيك وانخفض معدل البطالة في المقاطعة 0.7 نقطة مئوية.

في المقاطعات الأطلسية، ارتفع معدل البطالة في نيو برونزويك في ديسمبر (8.1٪) مقارنة بشهر نوفمبر الماضي (7.3٪)، ديسمبر، وكذلك في نوفا سكوشا، من 6٪ إلى 6.7٪.

في المقابل، انخفض معدل البطالة في جزيرة برنس إدوارد من 6.8٪ إلى 5.6٪.

(المصدر: الصحافة الكندية، سي بي سي، هيئة الإذاعة الكندية، ترجمة وإعداد كوليت ضرغام)