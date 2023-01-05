عدد مرتفع من الأطفال في العناية المركزة في وينيبيغ بعد الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي

وأفادت منظمة ’’الرعاية المشتركة في مانيتوبا‘‘ (Shared Health Manitoba) بأن وحدة العناية المركزة في مركز العلوم الصحية في العاصمة وينيبيغ، استقبلت أمس الأربعاء، خمسة عشر طفلا مريضا، علما أنه يمكن لهذه الوحدة أن تستقبل 9 من الأطفال المرضى في أحوال طبيعية.

في سياق متصل، كان هناك 46 مريضًا حتى صباح أمس الأربعاء في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، وهو رقم أدنى من سعة الاستيعاب الأساسية في هذه الوحدة. وذكرت المنظمة الصحية بأن هذا العدد يمثل انخفاضًا طفيفًا عن 50 مريضًا شهدته هذه الوحدة الصحية في الأسبوع السابق.

على الرغم من ذلك، فإن وتيرة عدد حالات الاستشفاء عند الأطفال في قسم الطوارئ تراجعت اليوم عن الوتيرة القياسية التي شهدها شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

وقد بلغ متوسط عدد المرضى في الطوارئ 130.2 مريض يوميًا في ديسمبر، مقارنة بـ 170.3 مريض في نوفمبر. ومع ذلك، فقد استقبلت الطوارئ ما معدله 133 مريضًا يوميًا خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر كانون الثاني / يناير الجاري.

هذا وأفيد أن أقل من 40 في المائة من المرضى الأطفال الذين زاروا قسم طوارئ الأطفال يوم أول أمس الثلاثاء (49 من أصل 127) أصيبوا بالإنفلونزا أو كانوا يعانون من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

في أول 30 يومًا من شهر ديسمبر، تم إدخال 108 مرضى إلى المستشفى بسبب أمراض مرتبطة بالفيروس المخلوي التنفسي. تم إدخال 17 من هؤلاء المرضى إلى العناية المركزة، وكان جميعهم تقريبًا من الرضع والأطفال الصغار.

من بين 127 مريضًا زاروا مستشفى الأطفال يوم الثلاثاء مطلع الأسبوع، تم تصنيف 73 مريضًا، ما يوازي 58.5 في المائة، على أن درجة مرضهم متوسطة الحدة. الصورة: photo soumise / Safaa

قال موقع Shared Health إن معظم المرضى الأطفال الذين يحضرون إلى قسم الطوارئ يخضعون للعلاج ثم يغادرون، لكن حدة ومستوى مرض الأطفال الذين يتم إحضارهم للرعاية لا يزال مرتفعًا للغاية.

وتفيد المنظمة بأنه يوم الثلاثاء، كان هناك 127 مريضا في أقسام الطوارئ. بينهم 73 في حالة صحية متوسطة إلى خطيرة للغاية. ويحتاج هؤلاء المرضى إلى مستويات أعلى من الرعاية، مما يؤدي إلى زيادة أوقات الانتظار في أقسام الطوارئ.

من ناحية أخرى، تم تأجيل 11عملية جراحية غير عاجلة منذ منتصف شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي، وذلك لأن مركز العلوم الصحية قلص قائمة العمليات الجراحية للتركيز على تلك التي يحتاجها قسم الطوارئ.

كذلك تم ارجاء ثلاث عمليات جراحية غير طارئة في قسم طب الأطفال.

هذا وتحيط منظمة الرعاية الصحية في مانيتوبا أولياء الأمور والآباء علما بأن هناك معلومات ونصائح متاحة على موقع Shared Health Manitoba الإلكتروني، وتفيدهم هذه المعلومات بكيفية علاج طفل مريض أو مصاب ومتى وإلى اين يجب التوجه به لتلقي الرعاية الصحية.

(المصدر: سي بي سي، هيئة الإذاعة الكندية، ترجمة وإعداد كوليت ضرغام)