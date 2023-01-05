العثور على جثة مهاجر بجوار طريق روكسام في كيبيك

ونقلت هيئة الإذاعة الكندية أنه مهاجر كان يحاول عبور الحدود بين البلدين.

وبحسب مصادر الشرطة، فقد تم العثور على جثة هذا الشخص (نافذة جديدة)، المجهول الجنسية، بعد ظهر أمس الأربعاء بالقرب من طريق روكسام الحدودية في مدينة سان برنارد دو لاكول في جنوب جزيرة مونتريال،

وقد تم إجلاء الجثمان بطائرة هليكوبتر في المساء.

بحلول نهاية العام المنصرم 2022، ما يقرب من 40 ألف طالب لجوء وصلوا إلى كندا عبر طريق روكسام. الصورة: Radio-Canada / Romain Schué

هذا ويؤكد متحدث باسم جهاز شرطة كيبيك بأن ملابسات الوفاة غير معروفة في هذا الوقت. مشيرا إلى ’’أن الشرطة ستحقق في أسباب الوفاة، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت".

تجدر الإشارة إلى أنه أول مهاجر يُعثر عليه ميتًا على الحدود الكندية منذ ما يقرب من عامين. ففي شهر كانون الثاني / يناير 2021، تم العثور على جثث أربعة أشخاص من أصل هندي بالقرب من إيمرسون في مقاطعة مانيتوبا في وسط الغرب الكندي.

وكان أفراد عائلة واحدة قد ضلّوا طريقهم أثناء محاولتهم مغادرة كندا للدخول إلى الولايات المتحدة، قبل أن يلاقوا حتفهم بسبب البرد القارس.

(نقلا عن هيئة الإذاعة الكندية، ترجمة وإعداد كوليت ضرغام)