تمديد فترة حماية حقوق المؤلف في كندا 20 عاماً

ولغاية 30 كانون الأول (ديسمبر) الفائت كانت حماية حقوق المؤلف للأعمال الأصلية ذات الطبيعة الأدبية أو الدرامية أو الموسيقية أو الفنية تنطبق طيلة عمر المؤلف بالإضافة إلى فترة تصل إلى 50 عاماً بعد وفاته.

لكن منذ التاريخ المذكور تُطبق القواعد الجديدة طيلة حياة المؤلف بالإضافة إلى فترة تصل إلى 70 عاماً بعد وفاته.

ويسمح هذا التعديل لكندا بالوفاء بالتزامٍ تم التعهد به بموجب ’’اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك‘‘ ويجعل القاعدة المطبّقة في كندا مطابقة لتلك المطبّقة في الولايات المتحدة حيث فترة الـ70 عاماً بعد وفاة المؤلف هي المتّبعة منذ عام 1998.

وهذا يعني أنّ الأعمال الفنية التي كان من الممكن إعادة نشرها أو إعادة استخدامها دون إذن منذ الأول من كانون الثاني (يناير) 2023 ستستفيد من حماية إضافية مدتها 20 عاماً.

على سبيل المثال، حماية حقوق المؤلف لبعض كتابات رئيس الحكومة الكندية الأسبق ليستر بولز بيرسون، الذي توفي في 27 كانون الأول (ديسمبر) 1972، لن تنتهي بعد التعديل الفدرالي الجديد إلّا في 1 كانون الثاني (يناير) 2043.

يُذكر أنّ ’’اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك‘‘ هي النسخة الجديدة من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (’’نافتا‘‘ - NAFTA) وتمّ التوقيع على نسختها النهائية في كانون الأول (ديسمبر) 2019.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)