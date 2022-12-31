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سنة 2022 عبر مقالات وتقارير راديو كندا الدولي
عشيّة دخول العام الجديد 2023، يقترح القسم العربي في راديو كندا الدولي على قرّائه ومتابعيه عودة على سنة مليئة بالأحداث الكندية والدولية عبر بعض المقالات والتقارير التي أعدّها صحفيّوه.
ويمكن الوصول إلى كلّ ما أنتجه القسم العربي بمواصة القراءة على موقع الانترنت.
لاعب التنس فيليكس أوجيه-ألياسيم، أحسن رياضي كندي لعام 2022
فاز لاعب التنس فيليكس أوجيه-ألياسيم بجائزة ليونيل كوناشر كأفضل رياضي كندي لعام 2022.
وتمنح وكالة الصحافة الكندية هذه الجائزة السنوية وفقاً لنتائج استطلاع تقوم به بين مديرين وصحفيين ومعلّقين رياضيين في كندا...(مواصلة القراءة).
[تقرير] من كندا إلى قطر لِمُساندة المنتخب المغربي لِكرة القدم
بَينما يتابع البعض مباريات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 على شاشات التلفزيون من بيوتهم أو في الحانات أو المقاهي، يفضّل البعض الآخر السفر إلى هذه الدولة الخليجية لحضور المباريات التي تتواجه فيها أفضل المنتخبات الوطنية حول العالم ... (مواصلة القراءة).
[تقرير] الانتخابات التشريعية التونسية في غياب مرشَّحين عن الجالية المقيمة في كند
يتوجّه التونسيون غدًا إلى مكاتب الاقتراع لانتخاب 161 نائبا لتمثيلهم في برلمان بلدهم، 10 منهم يُمثّلون التونسيين المقيمين في الخارج.
وبدأت أمس الخميس عملية تصويت تونسيّي الانتشار في ثلاث دوائر انتخابية واقعة في فرنسا وإيطاليا....(مواصلة القراءة).
[تقرير] نجم الاغنية الشعبية المصرية حكيم يُعيد الوصل مع جمهوره في مونتريال
جازف نجم الأغنية الشعبية حكيم باختبار صبر من أتى لحضور حفلته في صالة الأولمبيا في وسط مونتريال الأحد الماضي. ولم يكن ليفعل الفنان المصري ذلك لولا ثقته الكبرى بأنه متربع على عرش قلوب عشاقه ممن واكبت أغنياته زهو شبابهم في بداية التسعينيات من القرن الماضي...(مواصلة القراءة).
قانون العلمانية الكيبيكي: الاستئناف يثير نقاشاً حول تناقض في شرعة الحقوق والحريات
يتعيّن على محكمة الاستئناف في كيبيك، على هامش عملها في النظر بشأن صلاحية قانون علمانية الدولة في هذه المقاطعة، أن تبتّ في تناقض مثير للاهتمام وارد في الشرعة الكندية للحقوق والحريات...(مواصلة القراءة).