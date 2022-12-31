سنة 2022 عبر مقالات وتقارير راديو كندا الدولي

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لاعب التنس فيليكس أوجيه-ألياسيم، أحسن رياضي كندي لعام 2022

انتقل أوجيه-ألياسيم، البالغ من العمر 22 عاماً، من المرتبة 11 على مستوى العالم في بداية عام 2022 إلى المركز السادس في نهاية العام . الصورة: Getty Images / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

فاز لاعب التنس فيليكس أوجيه-ألياسيم بجائزة ليونيل كوناشر كأفضل رياضي كندي لعام 2022.

وتمنح وكالة الصحافة الكندية هذه الجائزة السنوية وفقاً لنتائج استطلاع تقوم به بين مديرين وصحفيين ومعلّقين رياضيين في كندا...(مواصلة القراءة).





[تقرير] من كندا إلى قطر لِمُساندة المنتخب المغربي لِكرة القدم

يتواجد جواد مصناوي (في وسط الصورة) واثنان من أصدقائه في الدوحة لدعم الفريق الوطني المغربي لكرة القدم الذي يشارك في مونديال قطر 2022. الصورة: Gracieuseté : Jawad Mesnaoui

بَينما يتابع البعض مباريات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 على شاشات التلفزيون من بيوتهم أو في الحانات أو المقاهي، يفضّل البعض الآخر السفر إلى هذه الدولة الخليجية لحضور المباريات التي تتواجه فيها أفضل المنتخبات الوطنية حول العالم ... (مواصلة القراءة).





[تقرير] الانتخابات التشريعية التونسية في غياب مرشَّحين عن الجالية المقيمة في كند

بدأ أمس الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول التونسيون المقيمون في الخارج بالتصويت في الانتخابات التشريعية. ويستمر ذلك حتى 17 من الشهر الجاري، وهو يوم الانتخابات في تونس. (أرشيف) الصورة: Getty Images / Fadel Senna

يتوجّه التونسيون غدًا إلى مكاتب الاقتراع لانتخاب 161 نائبا لتمثيلهم في برلمان بلدهم، 10 منهم يُمثّلون التونسيين المقيمين في الخارج.

وبدأت أمس الخميس عملية تصويت تونسيّي الانتشار في ثلاث دوائر انتخابية واقعة في فرنسا وإيطاليا....(مواصلة القراءة).





[تقرير] نجم الاغنية الشعبية المصرية حكيم يُعيد الوصل مع جمهوره في مونتريال

لم يُغنِ حكيم فحسب بل رقص ومثلّ وهرّج مطلقا النداء منذ بدء الحفل:’’يلاه نفرفش‘‘[...] الصورة: Radio-Canada / Colette Dargham

جازف نجم الأغنية الشعبية حكيم باختبار صبر من أتى لحضور حفلته في صالة الأولمبيا في وسط مونتريال الأحد الماضي. ولم يكن ليفعل الفنان المصري ذلك لولا ثقته الكبرى بأنه متربع على عرش قلوب عشاقه ممن واكبت أغنياته زهو شبابهم في بداية التسعينيات من القرن الماضي...(مواصلة القراءة).





قانون العلمانية الكيبيكي: الاستئناف يثير نقاشاً حول تناقض في شرعة الحقوق والحريات

لقطة من تجمع مناهض لقانون العلمانية في كيبيك يوم أول من أمس أمام محكمة الاستئناف في المقاطعة. الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

يتعيّن على محكمة الاستئناف في كيبيك، على هامش عملها في النظر بشأن صلاحية قانون علمانية الدولة في هذه المقاطعة، أن تبتّ في تناقض مثير للاهتمام وارد في الشرعة الكندية للحقوق والحريات...(مواصلة القراءة).