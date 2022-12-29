الجوية ’’صن وينغ‘‘ تحاول إعادة المصطافين الكنديين الذين تقطعت بهم السبل في المكسيك

وقال رئيس الشركة، لين كورادو، في بيان إن الناقل لا يزال يواجه تحدّيات عملياتية غير مسبوقة. وأضاف أنه يأسف بصدق لأثر ذلك على العملاء وخطط سفرهم في موسم العطلات هذا.

وتقول شركة الطيران إنها حدّدت حتى الآن 40 رحلة طيران هذا الأسبوع من بينها 18 رحلة كان من المقرّر تشغيلها يوم الأربعاء.

وذكرت ’’صن وينغ‘‘ أن التأخيرات بدأت تتراكم عندما بدأت شركة الطيران في إلغاء الرحلات في 22 ديسمبر/كانون الأول بسبب العواصف الشتوية في كندا.

بالإضافة إلى صعوبة امتصاص التأخيرات بسبب تعسُّر نقل الأطقم والطائرات بسبب الأحوال الجوية.

وغرد وزير النقل الفدرالي عمر الغبرة يوم الأربعاء أن ما يحدث مع ’’صن وينغ‘‘ غير مقبول. وقال إنه يتعين على شركات الطيران إبقاء الركاب على اطلاع عندما يتعلق الأمر بتقديم خدمة تم دفع مقابل.

وأكّدت ’’صن وينغ‘‘ أنها ستعلن الرحلات الجوية المُعاد جدولتها من خلال إشعارات تنبيه للرحلات أو عبر ممثليها في المكسيك.

وذكر الوزير الغبرة أنه في مثل هذه الحالات، يستفيد الركاب من حماية قوية بموجب لوائح حماية المسافرين جواً في كندا.وأضاف أن ’’حكومتنا ستواصل ضمان حماية هذه الحقوق.‘‘

الكنديون صبورون أمام اضطرابات الطقس، لكنهم ينتظرون من شركات الطيران أن تبقيهم على اطلاع وتتصرّف وفقاً لذلك. نقلا عن عمر الغبرة، وزير النقل الكندي

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد سمير بن جعفر)