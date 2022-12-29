لاعب التنس فيليكس أوجيه-ألياسيم، أحسن رياضي كندي لعام 2022

وتمنح وكالة الصحافة الكندية هذه الجائزة السنوية وفقاً لنتائج استطلاع تقوم به بين مديرين وصحفيين ومعلّقين رياضيين في كندا.

وحصل أوجيه-ألياسيم على 20 صوتاً من أصل 48 في الاقتراع الذي تم إجراؤه عبر كندا.بين مديري الرياضة والصحفيين والمعلقين في البلاد.

وبالنسبة لهم، فإن حصول هذا الرياضي الذي تميّز في ملاعب التنس عبر العالم هذا العام، على جائزة ليونيل كوناشر لا يترك مجالاً للشك.

وأوجيه-ألياسيم هو ثالث لاعب لكرة المضرب في التاريخ يحصل على هذه الجائزة ، والتي تُمنح سنويًا منذ عام 1932.

وقد سبقه ميلوس راونيتش (2013 و 2014) ودينيس شابوفالوف (2017). بالإضافة إلى ذلك، يخلف أخصائي العشاري داميان وارنر، الحائز على الجائزة في عام 2021.

وانتقل أوجيه-ألياسيم، البالغ من العمر 22 عاماً، من المرتبة 11 على مستوى العالم في بداية عام 2022 إلى المركز السادس في نهاية العام ، وهو رقم قياسي في حياته المهنية.

ولتحقيق ذلك، كان عليه أن يفوز بأول أربعة ألقاب له في مسيرته، بما في ذلك ثلاثة ألقاب متتالية خلال 16 انتصاراً هذا الخريف، في فلورنسا (إيطاليا) وأنتويرب (بلجيكا) وبازل (سويسرا).

وقال فيليكس أوجيه-ألياسيم إنها ’’سنة رائعة. تمكنت من تحقيق كل الأهداف التي حددتها لنفسي وأكثر. لقد قدمت بالفعل أداءً جيداً في منتصف العام، ولكن إتمام العام في نهائيات الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس في تورينو أو الفوز بكأس ديفيس...[لم أكن أتوقّع ذلك].‘‘

فيليكس أوجيه-ألياسيم (حامل الكأس) يحتفل مع المنتخب الكندي للتنس بعد الفوز بكأس ديفيز في ملغا بإسبانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. الصورة: Getty Images / Fran Santiago

هذا العام ، أنا سعيد بتطوري كشخص وكلاعب. لقد كان عاماً رائعاً، لذا فإن الحصول على هذه الجائزة - تقدير من الجمهور ووسائل الإعلام الكندية - شرف كبير. نقلا عن فيليكس أوجيه ألياسيم

وقال غايتان شياسون، مدير التحرير في المجموعة الإعلامية ’’لاكادي نوفيل‘‘ (L’Acadie Nouvelle) إنه لم يعرف ‘‘قبله لاعب تنس كندي آخر عاماً مثل العام الذي أنهاه أوجيه-ألياسيم للتو. كان مهيمناً في نهاية العام.‘‘

وأضاف بول فيرغسون رئيس القسم الرياضي في جريدة ’’تورنتو صن‘‘ (Toronto Sun) أن ’’صعود فيليكس في عالم التنس المحترف في الأشهر الأخيرة لم يسبق له مثيل من قِبل أي كندي آخر.‘‘

احتل نجم فريق بايرن ميونخ لكرة القدم ألفونسو ديفيز، الذي اشتهر أيضاً بلقب هداف كندا في كأس العالم قطر 2022، المركز الثاني في استطلاعات الرأي بعشرة أصوات ، تلاه نجم كولورادو أفالانش كال مكار بسبعة أصوات.

ويسمح اختيار أوجيه-ألياسيم لمقاطعة كيبيك بالاستحواذ على الجوائز الفردية التي تمنحها وكالة الصحافة الكندية. وفازت لاعبة الهوكي ماري فيليب بولان، كابتن فريق كندا، بجائزة أفضل رياضية في كندا.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد سمير بن جعفر)