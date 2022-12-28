مقاطعة نيو برونزويك تسجّل نموّاً سكانيّاً قياسيّاً في عام 2022

وتشير البيانات الصادرة في 21 ديسمبر/كانون الأول إلى أن عدد سكان نيو برونزويك نما بمقدار 24.935 شخصاً في عام 2022 ، أي ضعف زيادة عام 2021. ويبلغ إجمالي عدد سكان المقاطعة الآن 820.786 نسمة.

وقالت ستايسي هولمان، المحللة في مركز الديموغرافيا لوكالة الإحصاء الكندية، إنّ ’’هذه أكبر زيادة منذ عقود.‘‘

ولم تتجاوز نسبة نموّ عدد سكان نيو برونزويك 0,8٪ منذ 1971 إلّا في الثلاثيين الأخيرين.

وبلغت نسبة النمو الديمغرافي 1,1٪ في عام 2022، وهي أعلى من النسبة الوطنية التي بلغت 0,9٪.

يتزايد عدد سكان نيو برونزويك، بشكل أساسي من خلال الهجرة الدولية والمحلية. الصورة: Radio-Canada

الهجرة الدولية

وحسب وكالة الإحصاء الكندية، إنّ غالبية الأشخاص الذين استقروا في نيو برونزويك في عام 2022 جاءوا من بلد آخر.

فبين مطلع يوليو/تموز و مطلع أكتوبر/تشرين الأول، وصل إلى نيوبرنزويك 7.460 مهاجرا دوليّاً.

ومن بين هؤلاء، 3.300 مقيم دائم، و 4.200 مقيم غير دائم.

واستقبلت المقاطعة أيضا العديد من الأشخاص من المقاطعات والأقاليم الأخرى. وقد انتقل ما مجموعه 1.500 شخص من مقاطعة أوإقليم آخر.

وتلاحظ ستايسي هولمان أن ’’ما رأيناه منذ بداية أزمة جائحة كوفيد-19، فقد اكتسبت المقاطعات البحرية الكندية (نيوبرنزويك، نوفاسكوشا و جزيرة الأمير إدوارد) على وجه الخصوص الكثير من السكان بفضل الهجرة بين المقاطعات.‘‘

وخلال الفترة نفسها، تجاوز عدد الوفيات عدد الولادات بـ 250 حالة في مقاطعة نيو برونزويك.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد سمير بن جعفر)