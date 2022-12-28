ارتفاع عدد حوادث إطلاق النار التي تورطت فيها الشرطة الكندية في 2022

ويوضح التحقيق الذي أجرته الوكالة أنّ 87 شخصاً تمّت إصابتهم برصاص الشرطة بين مطلع يناير/كانون الثاني و30 نوفمبر/تشرين الثاني، وتوفي 46 منهم.

وفي عام 2021، أطلقت الشرطة النار على 70 شخصاُ مات 37 منهم. وفي عام 2020، أُصيب 60 شخصاً برصاص الشرطة وتوفي 36 منهم.

واعتبر أستاذ علم الإجرام في جامعة ألبرتا، تيميتوب أوريولا، أنّ هذه الزيادة في الوفيات بسبب المواجهات مع الشرطة أمر مقلق.

عدّة عوامل قد تفسر هذا الاتجاه، بما في ذلك نقص التدريب وقلة المُساءلة والنظام الذي يعتمد بشكل كبير على استخدام القوة. نقلا عن تيميتوب أوريولا

ولا يزال الشباب يشكلون الغالبية العظمى من المُصابين بالأسلحة النارية للشرطة.

وقد تمّ الإبلاغ عن عرق المصابين والضحايا في 23 حالة، 40 % منهم من الأمم الأوَل، بينما حوالي ربعهم من الأشخاص المصنّفين عرقيّاً.

أشخاص مصابون باضطرابات نفسية

عادةّ، يتمّ طلب تدخّل الشرطة بشكل أساسي لمخالفات متعلّقة بحيازة أسلحة أو الاعتداء أو أوامر توقيف. وفي ما يقرب من 80٪ من هذه الأحداث، كان لدى الشخص سلاح. وفي 62٪ من هذه الحالات، كان سلاحاً نارياً.

’’العديد من هؤلاء الأفراد الذين تم إطلاق النار عليهم ليسوا مجرمين عنيفين ، بل هم أشخاص يعانون من أزمة نفسية أو من الإدمان‘‘، كما يقول أكواسي أوسو-بيمبا، الأستاذ المساعد بجامعة تورنتو والذي يدرس عمل الشرطة.

في عام 2021، أطلقت الشرطة الكندية النار على 70 شخصاُ مات 37 منهم. وفي عام 2020، أُصيب 60 شخصاً برصاص الشرطة وتوفي 36 منهم. الصورة: La Presse canadienne / Jonathan Hayward

ويشدّد السيد أوسو بيمبا، على ضرورة أن يكون الجمهور قادراً على فهم كيفية تفاعل الشرطة مع الأشخاص واستخدام القوة. لكن للقيام بذلك ، يجب أن تكون البيانات الصحيحة متوفّرة.

في عام 2022، وشاركت شرطة الخيالة الكندية الملكية (GRC-RCMP) في 35 عملية إطلاق نار، مقارنة بـ 26 في عام 2021 و15 في 2020.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد سمير بن جعفر)