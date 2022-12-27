بات لمسلمي أوكوتوكس مكان للصلاة بالشراكة مع إحدى كنائس المدينة

فقد كان مسلمو المدينة يضطرون في السابق للانتقال شمالاً إلى جنوب كالغاري لتأدية صلاة الجمعة، على مسافة نحو 35 دقيقة في السيارة، أو جنوباً إلى هاي ريفر على بعد نحو 20 دقيقة.

لكنّ مسلمي أوتوكوبس اتفقوا مع كنيسة كندا المتحدة في المدينة على استئجار مكان للصلاة في الكنيسة كل يوم جمعة، من الآن فصاعداً.

وهذا يعني أنّ الجالية المسلمة المتنامية في أوتوبوكس بات لديها الآن مكان للتجمع كانت تفتقده منذ سنوات عديدة.

’’كان الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لي عندما انتقلت إلى هنا قبل ستة أشهر قادماً من تورونتو. هذا شيء كنت أفتقده‘‘، قال سلام أختر، أحد مسلمي أوكوتوكس.

’’الآن، وبدعم من جاليتنا الموسّعة في كالغاري، تمكنا من القيام بهذا، وهو مجرد خطوة أُولى. وهذا يعني الكثير‘‘، قال أختر.

مركز ’’أكرم جمعة‘‘ الإسلامي في كالغاري، كبرى مدن ألبرتا والقريبة من أوكوتوكس. الصورة: Radio-Canada

وبالنسبة لأشخاص آخرين من الجالية المسلمة في أوتوبوكس هذا يعني تمضية وقت أقل بعيداً عن مكان العمل أيام الجمعة.

’’كنت أذهب للصلاة في هاي ريفر‘‘، قال محمد دسوقي الذي يعيش في كالغاري ولكنه يعمل في أوكوتوكس.

’’كنتُ اضطر لترك العمل مدة ساعة ونصف‘‘، أضاف دسوقي، فيما مكان الصلاة الآن هو ’’على بعد دقيقتيْن‘‘.

’’الأمر أكثر ملاءمةً‘‘، أكّد دسوقي الذي هاجر عمه الأكبر من لبنان إلى ألبرتا عام 1905 وشارك في بناء أول مسجد في كالغاري.

مؤمنون يصلون داخل مسجد القبة الخضراء في كالغاري (أرشيف). الصورة: Hassaan Rizvi

سيّد سوهاروَردي، أحد أئمة كالغاري، قام بالرحلة إلى أوتوبوكس لإمامة صلاة الجمعة الأولى هناك. وهو وصف الحدث بأنه تاريخي للجالية المسلمة في المدينة.

كنا نخطط لتأدية صلاة الجمعة، وأخيراً سمحت لنا الكنيسة باستئجار المكان. نقلا عن سيّد سوهاروَردي، أحد أئمّة كالغاري

’’لم يكن هناك شيء (مكان للصلاة) في أوكوتوكس، وفيها الآن عدد كبير من السكان المسلمين وهو في تنامٍ، وبالتالي هناك حاجة لذلك‘‘، شرح الإمام سوهاروَردي.

’’الآن لديهم مساحة خاصة بهم. كانت الكنيسة مرنة جداً‘‘، أضاف سوهاروَردي.

وشارك حوالي 30 شخصاً في جلسة الصلاة الأولى في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال سوهاروَردي إنّ النساء والأطفال مرحبٌ بهم أيضاً، مضيفاً أنه في المستقبل قد تحصل أوكوتوكس، التي تعدّ أكثر من 30 ألف نسمة، على مسجدها الخاص.

(نقلاً عن موقع ’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)