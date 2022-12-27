البرنامج الوطني لدور الحضانة يعاني نقصاً في الأماكن والموظفين

وكانت الحكومة الفدرالية قد وعدت بخفض تكلفة خدمات رعاية الأطفال إلى النصف في السنة الأولى من البرنامج وخفض الرسوم اليومية إلى 10 دولارات في اليوم عن كل طفل في المقاطعات الكندية المشاركة بحلول عام 2026.

وهذه الخطة مرفقة بتمويل فدرالي قيمته حوالي 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات لمساعدة المقاطعات على تعويض تكاليف برنامج وطني للتعليم ورعاية الأطفال. وتلحظ الخطة أيضاً إنشاء 250 ألف مكان في دور الحضانة في مختلف أنحاء كندا.

’’بسبب هذه التخفيضات المذهلة في التكاليف، حيث يدفع الأولياء الذين لديهم إمكانية الوصول إلى خدمات حضانة أطفال مرخّصة نصف ما كانوا يدفعونه قبل أكثر من سنة، فإنّ الطلب هائل‘‘، قالت المديرة التنفيذية لـ’’رعاية الأطفال الآن‘‘ (Child Care Now)، مورنا بالانتاين، في مقابلة مع شبكة ’’سي بي سي‘‘ (هيئة الإذاعة الكندية) الإخبارية. وهذه المنظمة غير ربحية وتجري أبحاثاً حول سوق دور الحضانة في كندا.

ويُظهر العدد القياسي للتسجيلات في قوائم الانتظار أنّ هناك نقصاً كبيراً في الأماكن. وتشير بالانتاين أيضاً إلى نقص في عدد المربّين في كافة مناطق البلاد.

المديرة التنفيذية لـ’’رعاية الأطفال الآن‘‘ (Child Care Now)، مورنا بالانتاين (أرشيف). الصورة: Radio-Canada / Julie-Anne Lamoureux

الأجور المتدنية تعيق التوظيف

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ التحدي الكبير للبرنامج هو إيجاد موظفين والاحتفاظ بهم، بسبب الأجور المتدنية.

ويتطلب اتفاق البرنامج الوطني لدور الحضانة بين كلّ مقاطعة أو إقليم من جهة والحكومة الفدرالية من جهة أُخرى من المقاطعات والأقاليم وضعَ شبكة تحدد الحد الأدنى للأجور وتشرح كيف ستزداد هذه الأجور بمرور الوقت.

وتركت الحكومة الفدرالية للمقاطعات والأقاليم أمر تحديد الحد الأدنى للأجور. وحصلت زيادات الأجور بشكل مختلف باختلاف المقاطعات والأقاليم.

ففي إقليم يوكون في شمال غرب كندا، على سبيل المثال، بلغ الحد الأدنى للأجور لدى مربّي الطفولة المبكرة المؤهلين بالكامل 30 دولاراً في الساعة، أو ما يزيد قليلاً عن 32 دولاراً في الساعة في المجتمعات الريفية.

داخل دار حضانة في وايتهورس، عاصمة إقليم يوكون في شمال غرب كندا. الصورة: Radio-Canada / Claudiane Samson

من جانبها، منحت سلطات مقاطعة ساسكاتشوان زيادة في الأجور تصل إلى 2 دولار في الساعة ووعدت بتقديم شبكتها للأجور في عام 2023.

وأعطت مقاطعة ألبرتا، الجارة الغربية لساسكاتشِوان، العاملين في دور الحضانة زيادات في الأجور ومدفوعات لمرة واحدة، بينما رفعت مقاطعة نوفا سكوشا في الشرق الأجور بنسبة تصل إلى 30%.

وفي أونتاريو، كبرى المقاطعات بعدد السكان وحجم الاقتصاد، بدأ المربّون في الأول من نيسان (أبريل) في كسب حد أدنى للأجور قدره 18 دولاراً في الساعة، و20 دولاراً في الساعة للمشرفين. وسترتفع هذه الرواتب، على التوالي، إلى 19 دولاراً و21 دولاراً في الساعة في العام المقبل.

وفي مقاطعة نوفو/نيو برونزويك في الشرق، يحصل الحائزون على شهادة سنة في تعليم الطفولة المبكرة على 23,47 دولاراً في الساعة، بينما يكسب العمال غير المدرَّبين 16,90 دولاراً في الساعة.

أمّا في بريتيش كولومبيا، كبرى مقاطعات الغرب الأربع بعدد السكان، فكانت زيادة أجور المربين بحدود 4 دولارات في الساعة.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)