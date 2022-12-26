كيبيك: لوغو يؤكد عدم تخليه عمن يعانون والتيار لا يزال مقطوعاً عن 60 ألفاً

وفي شريط فيديو قصير نشره على مواقع التواصل الاجتماعي مساء السبت، عشية عيد الميلاد، قال لوغو إنّ كيبيك لن تتخلى عن الأشخاص الذين يشعرون أنّ فترة الأعياد الحالية هي أكثر صعوبة عليهم من الناحية المالية بسبب الزيادة في تكلفة المعيشة.

’’أفكر أيضاً في أولئك الذين لديهم مشاكل بسبب المال. أعلم أنّ الأمر ليس سهلاً بالنسبة للبعض. لن نتخلى عنكم، سنكون حاضرين لمساعدتكم‘‘، أكّد لوغو.

ومكافحة التضخم موضوع في صميم أولويات رئيس حكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك (CAQ) منذ إعادة انتخابه أوائل تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وهو كان قد جعل من ’’الدرع ضدّ التضخم‘‘ إجراءً رئيسياً في الحملة الانتخابية لحزبه.

وفي الأسابيع التي سبقت حلول عيد الميلاد، تلقى الملايين من سكان كيبيك مبلغاً يتراوح بين 400 دولار و600 دولار، استناداً إلى دخلهم. وهذه المبالغ التي أرسلتها حكومة لوغو مرة واحدة هي، تحديداً، أحد مكونات الدرع المضادة للتضخم.

رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو متحدثاً في مؤتمر صحفي (أرشيف). الصورة: Radio-Canada / Sylvain Roussel

وقال لوغو على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ هذا ليس عيد الميلاد الذي كان يأمله الكثيرون، مع الظروف المناخية الصعبة في مختلف أنحاء مقاطعة كيبيك وما نجم عنها من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي.

من فضلكم تواصلوا مع أحبائكم إذا كانوا يعيشون بمفردهم. وكونوا حذرين على الطرقات أيضاً، فالظروف (المناخية) ليست مثالية. ولمن يبحثون عن الدفء، إنّ الأماكن جاهزة لاستقبالكم في العديد من المدن والبلديات. نقلا عن فرانسوا لوغو، رئيس حكومة كيبيك

رئيسة مجلس إدارة ’’هيدرو كيبيك‘‘، صوفي بروشو، تتحدث لوسائل الإعلام. الصورة: Radio-Canada / ​Magalie Masson

التيار الكهربائي لا يزال مقطوعاً عن أكثر من 60 ألف مشترك في كيبيك ونحو 30 ألفاً في أونتاريو

وصباح أمس قالت صوفي بروشو، رئيسة مجلس إدارة ’’هيدرو كيبيك‘‘، شركة الكهرباء العامة في مقاطعة كيبيك، إنها تأمل في أن يعود التيار الكهربائي بحلول مساء أمس إلى جميع المشتركين الذين انقطع لديهم منذ يوم الجمعة بسبب العاصفة الشتوية التي اجتاحت المقاطعة.

يُشار إلى أنه عند الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم كان التيار الكهربائي لا يزال مقطوعاً عن أكثر من 60 ألفاً من زبائن ’’هيدرو كيبيك‘‘ من أصل 380 ألفاً فقدوا التيار في ذروة العاصفة.

وفي أونتاريو، الجارة الغربية لكيبيك، كان التيار الكهربائي لا يزال مقطوعاً ظهر اليوم عن نحو 30 ألفاً من زبائن شركة ’’هايدرو وان‘‘، أكبر مزوّد لخدمات نقل الكهرباء وتوزيعها في المقاطعة.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا وعن موقع ’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)