سوء ظروف الطرق تسبب في حادث الحافلة الذي قضى فيه أربعة في غرب البلاد

ولقي الأربعة حتفهم في حادث سير تعرضت له حافلة ليلة السبت على الطريق السريع ’’97 سي‘‘ (97C) الذي يربط مدينتيْ ميريت وكيلونا في الجنوب الداخلي من هذه المقاطعة المطلة على المحيط الهادي.

’’على الرغم من أنّ التحقيقات لا تزال مستمرة، نعتقد أنّ سوء ظروف الطرق والطريق المتجمّد تسببا في وقوع الحادث‘‘، أوضحت الشرطة الملكية في تحديث أصدرته أمس.

ووقع الحادث حوالى الساعة السابعة مساءً عشية عيد الميلاد بالقرب من بحيرة لون على مسافة نحو من 330 كيلومتراً شرق فانكوفر و 85 كيلومتراً غرب كيلونا. وأُعيد فتح الطريق السريع ’’سي 97‘‘ صباح أمس الأحد حوالي الساعة الثامنة والدقيقة العشرين صباحاً بعد إغلاقه مساء السبت في كلا الاتجاهيْن.

وقالت هيئة الرعاية الصحية المحلية، ’’إنتيريور هيلث‘‘ (Interior Health)، في بيان يوم أمس إنها أطلقت الرمز البرتقالي بعد استقبالها 53 مريضاً في أربعة مراكز استشفائية مختلفة، هي كيلونا وميريت وبنتيكتون وكاملوبس.

ويُستخدم الرمز البرتقالي بشكل عام لوصف خسائر جماعية أو حالة كوارث في المستشفيات.

رئيس حكومة بريتيش كولومبيا ديفيد إيبي خلال مقابلة نهاية السنة الحالية مع راديو كندا. الصورة: Radio-Canada

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية أنه تم تقييم حالة 36 من هؤلاء الأشخاص ومعالجتهم من إصابات تتراوح بين الطفيفة والشديدة فور وصولهم إلى المستشفيات. وعند الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس كان هناك ثمانية مصابين لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى، اثنان منهم في حالة خطرة.

على الرغم من أنّ عدد المرضى الذين لا يزالون في المستشفى قليل، إلّا أنّ هذا حادث يغيّر حياة جميع الأشخاص المعنيين، من الإصابات الجسدية الأولية إلى الآثار العاطفية والنفسية المرتبطة بمثل هذا الحدث. نقلا عن مقتطف من بيان لهيئة الرعاية الصحية ’’إنتيريور هيلث‘‘

’’صُدمنا وحزنّا بسبب خبر الحادث الخطير الذي وقع لحافلة بين ميريت وكيلونا على طريق أوكاناغان‘‘، كتب رئيس حكومة بريتيش كولومبيا، ديفيد إيبي، مساء السبت في تغريدة على موقع ’’تويتر‘‘.

’’أفكارنا هي مع الأشخاص المتضررين وأحبائهم، ومع أول المستجيبين والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يبذلون قصارى جهودهم لعلاج الناس والحفاظ على سلامتهم‘‘، أضاف إيبي.

(نقلاً عن موقعيْ راديو كندا و’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)