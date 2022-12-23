عاصفة ثلجية قوية تضرب كيبيك وأونتاريو عشية عيد الميلاد

وفي وقت مبكر من الصباح، عصفت رياح قوية وسجلت سرعتها 68 كيلومترا في الساعة، ووصلت سرعة الرياح في مطار جان لوساج الدولي في كيبيك إلى 96 كلم في الساعة.

هذا وتتوقع وزارة البيئة الكندية أن تصل سرعة الرياح إلى 110 كلم في الساعة في منتصف النهار.

وبلّغت خدمة الحماية من الحرائق في كيبيك عند السابعة صباحا عن تشلّع الغطاء البلاستيكي لأكثر من 60 مرآبا للسيارات بفعل قوة الرياح.

كما تضررت شبكة الكهرباء (نافذة جديدة) حيث غرق عشرات الآلاف من سكان كيبيك في الظلام. ووفقًا للمعلومات المتاحة على موقع Hydro-Quebec الإلكتروني صباح اليوم الجمعة، كانت كيبيك العاصمة هي المنطقة التي تم فيها الإبلاغ عن أكبر عدد من حالات انقطاع التيار الكهربائي عبر أنحاء المقاطعة.

هذا وتم الإبلاغ عن العديد من حوادث السير في منطقة كيبيك. ومع ذلك، ولكن لم يتم الإبلاغ عن إصابات خطيرة حتى وقت كتابة هذا الخبر.

الرؤية صفر في عدد كبير من الأماكن عبر مقاطعة أونتاريو في الوسط الكندي، كما يُحذر إد سانشوك، المتحدث باسم شرطة مدينة نورفولك كاونتي في أونتاريو. الصورة: Twitter/PPO Ouest

وقد أدى انخفاض الرؤية بسبب الرياح القوية والثلوج إلى صعوبة التنقلات على متن المركبات في المنطقة.

كما تم إغلاق أحد الطرق السريعة بين كيبيك وساغنيه (Saguenay) أمام حركة مرور السيارات ومركبات البضائع الثقيلة في الصباح.

كذلك تم الإبلاغ عن تأخير في شبكة وسائل النقل العام في عاصمة مقاطعة كيبيك.

وفي مطار جان لوساج الدولي، كان لا بد من إلغاء أو تأجيل العديد من الرحلات الجوية.

كذلك توقفت الخدمة في عبّارة Québec-Lévis لفترة غير محددة من الوقت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وجاء في عنوان موقع سي بي سي: ’’كابوس ما قبل عيد الميلاد: في كيبيك وأونتاريو تأثرت رحلات الطيران والطرق والتيار الكهربائي بسبب سوء الأحوال الجوية‘‘.

في موسم العطلة الميلادية هذا في كندا (نافذة جديدة)، هناك مجموعة حقيقية من تحذيرات بسبب سوء الأحوال الجوية في القائمة.

اختر ما يناسبك من تسميات: البرد القارس، تدفق القطب الشمالي، العاصفة الشتوية، تحذير من تساقط الثلوج، تحذير من هطول الأمطار، تحذير من الرياح ، هبوب العاصفة وانعدام الرؤية أمام السائقين…إنه مزيج تحفل به الأحوال الجوية في البلاد عشية عيدي الميلاد ورأس السنة.

بدأت الثلوج بالتساقط في منطقة تورونتو الكبرى وفي مدينة هاملتون على وجه الخصوص، بعدما كانت اجتاحت جنوب غرب مقاطعة أونتاريو في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة. وتحذر وزارة البيئة الكندية من أن الوضع على الطرق سيكون ’’خطرا‘‘.

من جانبها، أبلغت شرطة أونتاريو (نافذة جديدة) عن وقوع المئات من حوادث السير في الجزء الجنوبي الغربي من المقاطعة.

إذا لم تكن مضطرًا للخروج، فأبقى في المنزل. نقلا عن Ed Sanchuk، شرطي في جهاز شرطة أونتاريو

هذا وتفيد مصلحة الأرصاد الجوية في أونتاريو عن طقس عاصف لليوم الجمعة ويوم غد السبت عشية احتفال الطوائف المسيحية الكاثوليكية في كندا بعيد الميلاد.

(المصدر: سي بي سي، هيئة الإذاعة الكندية، ترجمة وإعداد كوليت ضرغام)