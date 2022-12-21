سنة قياسية في الازدياد السكاني في كندا

وفقًا لوكالة الإحصاء، فقد ازداد عدد سكان كندا بمقدار 453 362 شخصًا بين شهري تموز / يوليو وتشرين الأول / أكتوبر وحدهما، بنسبة نمو ديمغرافي بلغت 0.9 ٪.

تعزو الوكالة الفيدرالية ذلك إلى زيادة عدد المقيمين غير الدائمين، بما في ذلك من يحمل تصاريح عمل والأشخاص الفارين من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت وكالة الإحصاء الكندية (نافذة جديدة) في بيانها الصحفي: ’’يُعزى هذا المستوى المرتفع (94.0٪) من النمو الديمغرافي بشكل أساسي إلى الهجرة الدولية، والتي رفعت عدد سكان كندا إلى أكثر من 39 مليون شخص للمرة الأولى منذ إنشاء الكونفدرالية‘‘.

لقد قُدر العدد الإجمالي لسكان كندا اعتبارا من الأول من شهر تشرين الأول / أكتوبر 2022 بـ 355 292 39 نسمة.

تجاوز عدد سكان كندا في الربع الأخير من سنة 2022 الـ 39 مليون نسمة في سابقة أولى من نوعها منذ إنشاء الكونفدرالية الكندية في الأول من تموز / يوليو 1867. الصورة: (CBC/Ben Nelms) / Ben Nelms / CBC

سابقة منذ العام 1957

فاق الازدياد السكاني في الفترة المذكورة آنفا إجمالي النمو السكاني الذي شهدته البلاد طوال عام 2011، البالغ 000 350 نسمة.

وهذا هو أسرع معدل نمو لربع واحد من السنة منذ الربع الثاني من عام 1957. في ذلك الوقت، شهدت البلاد طفرة مواليد ما بعد الحرب الكونية الثانية، بالإضافة إلى تدفق اللاجئين بعد الثورة المجرية عام 1956.

(المصدر: الصحافة الكندية، هيئة الإذاعة الكندية، ترجمة وإعداد كوليت ضرغام)