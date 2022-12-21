بنات المشتبه به بقتل 5 أشخاص في ضواحي تورونتو تؤكدن أنه شخص ’’مُهيمن وعنيف‘‘

تقدمت النساء الثلاث بالتعازي لذوي الضحايا، وعبرن عن حزنهن الشديد لما جرى، وجاءت تصريحات بنات فيلي في بيان مكتوب أصدرته وحدة التحقيقات الخاصة في أونتاريو نيابة عنهن.

وبحسب أقوالهن، فإن والدهن البالغ من العمر 73 عامًا ’’قد ارتكب في الماضي أعمال عنف في المنزل بحقهن وحق أمهاتهن‘‘.

وتصف البنات فرانشيسكو فيلي بأنه ’’زوج وأب متحكم ومسيء‘‘.

’’كان سلوكه عدوانيًا. كانت لديه شخصية جيكل وهايد‘‘، (نافذة جديدة) كما تقول بنات فرنشيسكو فيلي. علما أن تعبير ’’جيكل وهايد‘‘ في لغة الكنديين العامية تشير إلى الأشخاص ذوي الطبيعة المزدوجة، فهم طيبون جدا حينا، وشريرون جدا أحيانا.

وتقول الفتيات الثلاث، اللواتي لم يتم ذكر أسمائهن في البيان، ’’إنهن لم يتواصلن مع والدهن منذ أكثر من خمس سنوات، وفي ذلك ضمان لصحتهن وعافيتهن‘‘.

’’إننا في حداد من أجل ذوي الضحايا، ونتشارك معهم في حزنهم على فقدان أحبتهم‘‘، تقول بنات فرانشيسكو فيلي.

باقات من الزهور وضعت أمام مبنى فوغان السكني تكريما لضحايا إطلاق النار الـ5 من سكان العمارة. الصورة: Radio-Canada / Meagan Fitzpatrick

في خبر متصل، تقام سهرة إضاءة شموع عن أرواح ضحايا حادثة إطلاق النار الخمس، أمام مقر بلدية فوغان اعتبارا من الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يلقي عمدة المدينة ستيفن ديل دوكا كلمة أمام الجموع.

على صعيد آخر حددت الشرطة (نافذة جديدة) أسماء ضحايا حادثة إطلاق النار وهم: ريتا كاميليري، فيتوريو بانزا، راسل مانوك، هيلين مانوك، ونيفيد دادا.

وقال زوج دورين دي نينو إن زوجته هي الناجية الوحيدة من إطلاق النار وهي لا تزال في المستشفى بعدما خضعت لعملية جراحية طارئة إثر إصابتها يوم الحادثة.

(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية، سي بي سي، ترجمة وإعداد كوليت ضرغام)