معدل التضخم في كندا يُسجل تراجعا خجولاً

تلاحظ وكالة الإحصاء الكندية بأن تكاليف الغذاء والطاقة المرتفعة لا تزال تؤثر في الميزان التضخمي، لكن التضخم لا ينحصر فقط بهذه القطاعات. في الواقع، لا تشهد الأسعار انخفاضاً. وقالت المؤسسة الفيدرالية إنه باستثناء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ارتفعت الأسعار بنسبة 5.4٪ على أساس سنوي في شهر تشرين الثاني / نوفمبر المنصرم، بعد ارتفاعها بنسبة 5.3٪ في أكتوبر.

ويُعزى هذا التباطؤ الطفيف (نافذة جديدة) في مؤشر أسعار المستهلكين بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار الغاز في المضخة والمفروشات الشهر الماضي. لكن زيادة الفائدة على الرهن العقاري وتكاليف الإيجار فاقت المكاسب في أسعار الأثاث والوقود، حسب وكالة الإحصاء الكندية.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار البنزين انخفضت بنسبة 3.6٪ في نوفمبر بالمقارنة مع أكتوبر، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الأسعار الملحوظ في غرب كندا.

ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 13.7 ٪ في سائر أنحاء البلاد في نوفمبر عن المستوى الذي سجل في نوفمبر 2021.

الغلاء مستمر في أسعار سلة التسوق الغذائية

مما لا يثير الدهشة أن فاتورة سلة التسوق الغذائية لم تنخفض في نوفمبر الماضي، بل إنها ارتفعت بنسبة 0.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر أكتوبر.

ارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 11.4٪ في نوفمبر مقارنة بزيادة سنوية قدرها 11٪ في أكتوبر.

’’ظلَّ تضخم أسعار المواد الغذائية على نطاق واسع وتجاوز نمو الأسعار في محلات البقالة مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في كل شهر منذ كانون الأول / ديسمبر 2021‘‘، كما تذكر وكالة الإحصاء الكندية وهي مؤسسة فيدرالية.

يلاحظ المستهلك الكندي منذ شهور أن التضخم له تأثير كبير على سلة التسوق الغذائية. الصورة: iStock

على الرغم من رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 4٪ سبع مرات متتالية هذه السنة، فإن بنك كندا (المصرف المركزي) غير قادر على تهدئة الانكماش الاقتصادي في البلاد. وانخفض مؤشر أسعار الاستهلاك في شهر نوفمبر المنصرم بنسبة 0.1 نقطة مئوية، بعدما سجل في سبتمبر وأكتوبر 6.9٪ على أساس سنوي.

إذا نظرنا إلى الوراء قليلاً خلال هذه السنة، فإن معدل التضخم السنوي في كندا بلغ 8,1% في حزيران / يونيو الفائت، أعلى مستوى له منذ كانون الثاني/ يناير 1983 عندما بلغ 8,2%، وأخذ يتراجع تدريجياً ووصل إلى 6,9% في أيلول / سبتمبر وظل عند هذا المستوى في الشهر التالي، تشرين الأول / أكتوبر.

تجدر الإشارة إلى أنه في أوائل الشهر الجاري ديسمبر،رفع بنك كندا معدل الفائدة الأساسي (نافذة جديدة) بمقدار 50 نقطة أساس، من 3,75% إلى 4,25%. كانت هذه هي الزيادة السابعة على التوالي في سعر الفائدة الرئيسي الذي أقره البنك المركزي سنة 2022. في محاولة من المصرف المركزي لإعادة التضخم السنوي إلى نطاق يتراوح بين 1 و 3٪.

وقال بنك كندا عند رفع سعر الفائدة الرئيسي ’’إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية وأنّ توقعات التضخم القصيرة الأجل لا تزال مرتفعة أيضا‘‘.

ويقدّر بنك كندا أنّ ’’النموّ سيسجّل ركوداً حتى نهاية السنة الحالي وخلال النصف الأول من سنة 2023‘‘.

كذلك تتوقع ’’مجموعة ديجاردان‘‘ للخدمات المالية معدل تضخم يبلغ 6.9٪ في عام 2022 في البلاد، و 3.2٪ في سنة 2023 و 2٪ في سنة 2024.

يقول مصرف ديجاردان ’’إن الارتفاع الحاد في تكلفة نقل البضائع أصبح شيئًا من الماضي تقريبًا، خاصة بالنسبة للنقل البحري بين آسيا والساحل الغربي الأمريكي.

تعتقد ’’مجموعة ديجاردان‘‘ حتى لو حدثت بعض الاضطرابات فيما يتعلق بسلسلة التوريد، فإن انخفاض أسعار بعض المواد الخام وإعادة توازن الطلب على السلع في الدول المتقدمة من العوامل المهدئة التي ينبغي أن تساعد في تحسين أداء الأسواق العالمية.

(المصدر: الصحافة الكندية، سي بي سي، هيئة الإذاعة الكندية، ترجمة وإعداد كوليت ضرغام)