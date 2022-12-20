تراجُع عدد الوظائف الشاغرة في كندا في الربع الثالث من 2022

وتفيد البيانات الصادرة أمس عن هذه الوكالة الفدرالية أنّ أرباب العمل في كندا سعوا بنشاط لملء 959.600 وظيفة شاغرة في الربع الثالث. وبالتالي يكون عدد الشواغر قد تراجع بنسبة 3,3% مقارنة بالربع الثاني عندما بلغ العدد 992.200 وظيفة.

ومع ذلك، ظل عدد الوظائف الشاغرة في الربع الثالث مرتفعاً مقارنة بما كان عليه قبل وصول جائحة كوفيد-19 إلى كندا.

وبلغ معدل الوظائف الشاغرة، وهو عدد الوظائف الشاغرة كنسبة من إجمالي الطلب على العمالة، 5,4% في الربع الثالث، متراجعاً من 5,7% في الربع الثاني. وهو بلغ، على سبيل المقارنة، 3,3% في الربع الأول من عام 2020 مع بداية الجائحة في البلاد.

وحسب وكالة الإحصاء كان هناك ما معدله 1,1 عاطل عن العمل لكل وظيفة شاغرة في الربع الثالث من عام 2022، وهو ما يماثل المستوى القياسي المنخفض الذي تم تسجيله في الربع الثاني.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ المعدل ​​2,3 عاطل عن العمل لكل وظيفة شاغرة في الربع الأول من عام 2020.

عمّال على خط التجميع في مصنع ’’جنرال موتورز‘‘ للسيارات في أوشاوا في أونتاريو (أرشيف). الصورة: Radio-Canada

وعلى صعيد المقاطعات تراجع في الربع الثالث عدد الوظائف الشاغرة في كيبيك، ثانية كبريات مقاطعات كندا العشر من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، بنسبة 6,7% ليبلغ 232.400.

وتراجع عدد الشواغر في بريتيش كولومبيا، كبرى مقاطعات الغرب من حيث عدد السكان، بنسبة 4,7% ليبلغ 155.400 وظيفة.

وتراجع أيضاً في أونتاريو، كبرى المقاطعات بالسكان وحجم الاقتصاد، بنسبة 3,6% ليبلغ 364.000 وظيفة شاغرة.

وبموازاة ذلك ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في مانيتوبا بنسبة 10,7% إلى 32.400، وفي ساسكاتشوان بنسبة 7,5% إلى 24.300، بينما كان مستقراً نسبياً في المقاطعات الأُخرى.

اثنان من عمال قطاع النفط في مقاطعة ألبرتا (أرشيف). الصورة: Associated Press

وعلى صعيد قطاعات العمل، تراجع عدد الوظائف الشاغرة في الخدمات المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 15,4% مقارنة بالذروة المسجَّلة في الربع الثاني ليبلغ 63.100 في الربع الثالث. وهذا أول انخفاض يشهده هذا القطاع منذ الربع الرابع من عام 2020.

وفي الربع الثالث أيضاً كان هناك 140.000 وظيفة شاغرة في خدمات الإيواء والمطاعم، بانخفاض نسبته 6,5% (أي 9.700 وظيفة) مقارنة بالربع الثاني.

وفي قطاع التصنيع تراجعت الوظائف الشاغرة في الربع الثالث بنسبة 8,7% إلى 78.500. وهذا أول تراجع في هذا القطاع منذ الربع الثالث من عام 2019.

وفي قطاع البناء بلغ عدد الوظائف الشاغرة في الربع الثالث 81.100، وهذا رقم لم يتغير تقريباً عن الذروة التي بلغها في الربع الثاني، وبلغ معدل الشغور 6,7%.

وارتفع عدد الوظائف الشاغرة في قطاع الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية في الربع الثالث بنسبة 9,5% (أي 13.000 وظيفة) إلى 150.100 وظيفة، أعلى مستوى له على الإطلاق.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا وعن موقع وكالة الإحصاء الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)