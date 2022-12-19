كندا تستقبل رقما قياسيا من المقيمين الدائمين سنة 2022

وكان وصل عدد المهاجرين الذين استقبلتهم كندا العام الماضي إلى 000 405، ما يمثل أكبر عدد من المهاجرين يتم استقبالهم في عام واحد في تاريخ البلاد.

وتعِد السنة الحالية بأن تكون سنة قياسية أخرى في معالجة طلبات الهجرة، وفقا لوزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية. علما أن هذه الأخيرة شهدت تأخيرا في معالجة طلبات الهجرة واللّجوء إلى كندا بسبب جائحة كورونا.

وأكدت الوزارة في الحكومة الاتحادية اليوم الاثنين أنه حتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، تمت معالجة حوالي 4.8 مليون ملف، أي ما يقرب من ضعف ما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

يشمل هذا العدد المزيد من الطلاب والعاملين المؤقتين. وقد أبلغت الوزارة عن دراسة أكثر من 000 670 طلب تصريح دراسة ونحو من 000 700 طلب تصريح عمل.

استمارة لطلب هجرة إلى كندا. الصورة: iStock / alexskopje

تفيد وزارة الهجرة الكندية أيضا بأنها قامت بتسريع وتيرة تأشيرات الزوار. ففي الشهر الماضي، تمت دراسة أكثر من 260 ألف طلب مقارنة بمتوسط ​​شهري يقارب 180 ألف ملف في عام 2019.

كما تتوقع أوتاوا أن يرتفع عدد المواطنين الجدد هذه السنة بالمقارنة مع العام الماضي.

وبين شهري أبريل ونوفمبر 2022، حصل ما يقرب من 000 251 شخص على الجنسية الكندية، مما يمنحهم حق التصويت وجواز السفر.

تجدر الإشارة إلى أن الأزمة الصحية التي تسبب بها داء كوفيد-19 نجم عنها تأخير كبير ومهلة طويلة في معالجة ملفات الهجرة في البلاد.

ومن أجل تحسين كفاءة نظامها، تقول وزارة الهجرة إنها قامت بتوظيف وتدريب موظفين جدد، كما عمدت إلى تسهيل الإجراءات مع رعاية استفادة قصوى من تقنيات الأتمتة.

يقول وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة في الحكومة الاتحادية (نافذة جديدة)، شون فريز، ’’إن التحسينات التي تم إدخالها، تضمن أنه يمكننا الاستمرار في الترحيب بالوافدين الجدد الذين يأتون إلى كندا ودعمهم للعمل أو الدراسة أو زيارة أحبائهم أو الاستقرار‘‘.

تشير وزارة الهجرة إلى أنه يتم معالجة 80% من الطلبات الجديدة حسب مهلة انتظار تحددها الحكومة. وعلى سبيل المثال تستغرق دراسة طلب تأشيرة طالب 60 يوما، أما معالجة طلبات الكفالة الزوجية فيجب ألا تتجاوز الـ 12 شهراً.

(نقلا عن وكالة الصحافة الكندية وهيئة الإذاعة الكندية، ترجمة وإعداد كوليت ضرغام)