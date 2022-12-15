في كيبيك، انتهت ’’طفرة المواليد‘‘ التي شهدتها المقاطعة عام 2021

وفقًا للأرقام الصادرة اليوم الخميس عن معهد الإحصاء الكيبيكي (Institut de la Statistique du Québec) التابع لوزارة المالية في حكومة كيبيك، تضم مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية اليوم عددًا أكبر من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أقل، في سابقة من نوعها.

تمثل كل مجموعة ما يقرب من خمس سكان كيبيك. لكن نسبة من يبلغون 65 عاما وما فوق (20.8٪) تتفوق الآن على من هم في سن الـ 20 وما دون (20.6٪).

لقد انتهت "طفرة المواليد‘‘ بالفعل

يُفسر هذا التغيير جزئيًا (نافذة جديدة)بانخفاض عدد المواليد في كيبيك، استنادًا إلى الإحصاءات التي قدمها معهد الإحصاء.

وجاء في تقرير ’’الحصيلة الديموغرافية في كيبيك‘‘ الصادر اليوم أن ’’البيانات الخاصة بالأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، تشير إلى أن الانتعاش الذي لوحظ العام الفائت في عدد المواليد لن يستمر‘‘.

هذا ويبدو أن طفرة المواليد التي شهدتها كيبيك العام الماضي، وهي الفترة التي وصل فيها معدل الخصوبة إلى مستوى لم يُسجل منذ عام 2018، قد انتهت بالفعل.

يتوقع معهد الإحصاء في كيبيك أن يتجاوز إجمالي عدد سكان مقاطعة كيبيك بحلول العام 2066 الـ 10 ملايين نسمة. الصورة: iStock / Lyubov Ivanova

زيادة قياسية في عدد المقيمين غير الدائمين

ومع ذلك، لم يعكس النمو السكاني وطأة الانخفاض في المواليد. ووفقًا لملاحظات معهد الإحصاء، فقد نما عدد سكان كيبيك بحوالي 000 58 شخص في الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية، وهي زيادة قاربت إلى حد كبير الزيادة التي لوحظت في عام 2021 بأكمله.

وترجع أسباب هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ’’عودة مكاسب الهجرة الدولية إلى المستويات القياسية التي لوحظت قبل الجائحة‘‘، كما يشير المعهد الكيبيكي للإحصاء.

رسميا، قبلت حكومة كيبيك 916 31 مهاجرا بين 1 كانون الأول/يناير و30 حزيران/يونيو الماضي.

خلال الفترة ذاتها، شهد رصيد المقيمين غير الدائمين أيضًا زيادة قياسية قدرها 800 25 شخص، ليصل عددهم الإجمالي إلى حوالي 290.000 شخص اعتبارًا من 1 تموز/ يوليو 2022.

تؤكد هذه الأرقام التقديرات التي نقلتها هيئة الإذاعة الكندية خلال الحملة الانتخابية الأخيرة في كيبيك هذا الخريف.

ابتداء من 1 يوليو الماضي، قدر عدد سكان كيبيك بنحو 8.7 مليون شخص. وإذا استمرت الاتجاهات الأخيرة، فقد يتجاوز هذا الرقم الـ 10 ملايين بحلول عام 2066.

في هذا الوقت، ستستمر أيضًا نسبة السكان المكونة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر في النمو. وستكون وصلت هذه النسبة بحلول العام 2066 إلى حوالي 27٪، وفقًا لتوقعات المعهد الكيبيكي.

اعتبارًا من 1 يوليو، كان متوسط ​​عمر سكان كيبيك 43 عاما، مقارنة بـ 42.8 قبل ستة أشهر. لقد كان يتزايد باطراد منذ بداية القرن العشرين. وفي عام 1901، كان متوسط ​​عمر سكان كيبيك 25.3 سنة فقط.

كما يستمر متوسط ​​العمر المتوقع، الذي انخفض بشكل كبير في الأشهر التي أعقبت ظهور جائحة COVID-19، في الارتفاع. ارتفع من 82.3 سنة في 2020 إلى 83.0 سنة في 2021.

(نقلا عن هيئة الإذاعة الكندية ووكالة الصحافة الكندية، إعداد وترجمة كوليت ضرغام)