115 مليون دولار من كندا لدعم أوكرانيا في إصلاح شبكتها الكهربائية

وسيأتي هذا المبلغ من الرسوم الإضافية التي تفرضها كندا على الواردات من روسيا وبيلاروسيا، حليفة روسيا في الحرب التي تشنها على أوكرانيا.

يُذكر أنه في 2 آذار (مارس) فرضت كندا رسوماً جمركية بنسبة 35% على تقريباً كل السلع المستوردة من روسيا وبيلاروسيا.

وأعلنت فريلاند عن هذه المساعدة الكندية الجديدة خلال مؤتمر ’’التضامن مع الشعب الأوكراني‘‘ الذي انعقد اليوم في باريس برئاسة مشتركة فرنسية أوكرانية وبمشاركة ممثلي نحو 50 دولة و20 مؤسسة دولية.

وتعهّد المشاركون بتقديم ما يزيد قليلاً عن مليار يورو (أكثر بقليل من 1,44 مليار دولار كندي) لمساعدة الأوكرانيين على النجاة من الشتاء القارس، وفق ما أعلنته وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.

وفي هذا الإطار، دعمُ كندا ’’سيساعد في جعل أوكرانيا تحمي بنيتها التحتية الطاقية وتجتاز الشتاء الصعب المقبل‘‘، أوضحت فريلاند.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي متوجهاً اليوم إلى المشاركين في مؤتمر ’’التضامن مع الشعب الأوكراني‘‘ في باريس بكلمة عبر الفيديو. الصورة: (Teresa Suarez/Reuters)

وأضافت فريلاند أنّ بوتين وأعوانه ’’مجرمو حرب‘‘ ويحاولون استخدام برد الشتاء كسلاح لكسر معنويات ’’الشعب الأوكراني الرائع‘‘.

وتوجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المشاركين في المؤتمر بكلمة عبر الفيديو قال فيها إنّ بلاده بحاجة إلى ما لا يقل عن 800 مليون يورو (1,15 مليار دولار كندي) من المعدات والمساعدات الطارئة لتمكين شعبه من تجاوز فصل الشتاء.

أصبحت المولدات (الكهربائية) ضرورية في أوكرانيا مثل السترات الواقية من الرصاص. إنها الوسيلة الوحيدة لحماية الناس العاديين والمجتمع الأوكراني فيما تحاول روسيا فرض انقطاع كلي للتيار الكهربائي. نقلا عن فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا

عناصر إطفاء يحاولون السيطرة على حريق في محطة كهربائية في خاركيف في شمال شرق أوكرانيا في أيلول (سبتمبر) الفائت. الصورة: AP / Kostiantyn Liberov

ومنذ بداية الغزو العسكري الروسي الأخير لأوكرانيا في 24 شباط (فبراير) 2022، دفعت كندا 2 مليار دولار كمساعدة مالية مباشرة لأوكرانيا وتعهّدت بدفع أكثر من 2,5 مليار دولار كمساعدات عسكرية وإنسانية ومساعدات أُخرى.

ومبلغ الـ115 مليون دولار الذي أعلنت عنه كندا اليوم يُضاف إلى المبلغيْن المذكوريْن أعلاه.

كما تقدّم كندا دعماً إضافياً لأوكرانيا من خلال مشاركاتها في المؤسسات المالية الدولية، من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)