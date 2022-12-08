تمرير قانون سيادة ألبرتا بعد تجريده من الصلاحيات الاستثنائية للحكومة

وحُذفت من مشروع القانون الأحكام التي تمنح الحكومة سلطة تَجاوز الجمعية التشريعية وإعادة صياغة القوانين على النحو الذي تراه مناسباً.

فقد لجأ حزب المحافظين المتحد (UCP) الذي تقوده سميث إلى أكثريته النيابية لتمرير تعديلٍ يقول إنّ للجمعية التشريعية دائماً الكلمة الأخيرة والفاصلة في التشريع.

ثم انتقل نواب الحزب مباشرة إلى القراءة الثالثة والأخيرة لمشروع القانون الذي تمّ اعتماده حوالي الساعة الواحدة فجراً.

رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث (أرشيف). الصورة: La Presse canadienne / Jason Franson/The Canadian Press

وفي معرض حديثها عن مشروع القانون، قالت سميث إنّ الوقت قد حان لإعادة تنظيم العلاقات مع الحكومة الفدرالية برئاسة جوستان ترودو.

’’بلدنا يعمل كاتحاد فدرالي لسلطات قضائية مستقلة وذات سيادة. بصفتنا من الموقّعين على الدستور (الكندي)، لدينا الحق في ممارسة سلطاتنا السيادية في مجالات اختصاصنا‘‘، قالت سميث.

ليس الأمر كما لو أنّ أوتاوا حكومة وطنية. نقلا عن دانييل سميث، رئيسة حكومة ألبرتا

راتشل نوتلي، زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد الذي يشكل المعارضة الرسمية في الجمعية التشريعية لمقاطعة ألبرتا في إدمونتون (أرشيف). الصورة: YouTube / Alberta's NDP Caucus

وبعد إقرار القانون مباشرة، انتقدته زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد في ألبرتا (Alberta's NDP)، راتشل نوتلي، بشدة على موقع ’’تويتر‘‘.

سجّلوا، إذا قمنا بتشكيل حكومة فسوف نتحرك لإلغاء هذا القانون الفظيع المناهض للديمقراطية. نقلا عن راتشل نوتلي، زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد في ألبرتا

وصوّت الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه والذي يشكل المعارضة الرسمية في الجمعية التشريعية في إدمونتون، ضدّ التعديل وضدّ مشروع القانون في القراءات الثلاث، واصفاً القانون الجديد بأنه ’’فوضى عارمة‘‘ من الافتراضات غير الدستورية ونزوات السلطة التي تسيء إلى العملية الديمقراطية وتضع برودة على الاستثمارات التجارية في ألبرتا.

وقالت سارة هوفمان، نائبة زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، إنّ حزب المحافظين المتحد اضطر لاستخدام أغلبيته النيابية لخنق النقاش في مراحل النقاش الثلاث حول مشروع القانون من أجل تمريره بعد أسبوع ونيّف فقط من تقديمه من قبل سميث لتقويض المعارضة المتزايدة له.

رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو يتحدث خلال فترة الأسئلة في مجلس العموم في أوتاوا (أرشيف). الصورة: La Presse canadienne / Justin Tang

وقُدِّم مشروع القانون من قبل سميث كتشريع أساسي لاتّباع نهج أكثر مواجهة مع حكومة ترودو في أوتاوا بشأن مجموعة من القضايا التي يُنظر إليها على أنها تدخل فدرالي في مجالات هي من صلاحيات سلطات ألبرتا.

وواجه مشروع القانون انتقادات واسعة النطاق منذ البداية بسبب بنود تمنح سميث ووزراءَها سلطات واسعة لإعادة صياغة القوانين.

وأنكرت سميث في البداية أن يكون مشروع القانون يعطي مثل هذه الصلاحية، لكن مع تصاعد الغضب إزاءه أعلنت في عطلة نهاية الأسبوع أنه ستكون هناك تغييرات.

وتمّ تمرير التصويت على التعديل على أسس حزبية. وقبل هذا التصويت قالت نوتلي للنواب إنه في حين أنّ مشروع القانون يلغي بالفعل سلطة الحكومة لإعادة صياغة القوانين، فإنّ التغيير المصاحب الذي يُضيق تعريف ’’الأذى الفدرالي‘‘ لا يزال مُصاغاً بشكل غامض للغاية ليكون فعّالاً.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)