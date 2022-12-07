استمرار التراجع في مبيعات المنازل في تورونتو الكبرى

وجاء في التقرير أنّ 4.544 مسكناً من مختلف الفئات بيعت الشهر الفائت في كبرى المناطق الحضرية في كندا، فيما كان الارتفاع في أسعار الفائدة يواصل الضغط على قدرة الشارين على تحمل التكاليف وعلى السوق العقارية.

كما تراجع الشهرَ الماضي عددُ المساكن المعروضة حديثاً للبيع بنحو 12% خلال سنة ليبلغ 8.800. وهذا أيضاً تراجع مقارنة بالشهر السابق، تشرين الأول (أكتوبر).

وهذا التراجع في العرض عائد جزئياً لكون البائعين يخشون ألّا يحصلوا على أسعار جيدة كالتي كان بإمكانهم الحصول عليها قبل 10 أشهر أو 12 شهراً عندما كانت السوق تتحرك بوتيرة سريعة.

وانخفض السعر المرجعي المركّب للمسكن نسبة 5,5% في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما انخفض معدل السعر لكافة فئات المنازل بنسبة 7,2%.

وتراجع معدل سعر بيع المنازل المستقلة (detached houses) بنسبة 11,3% خلال سنة ليبلغ 1,39 مليون دولار فيما تراجع معدل سعر بيع شقق التمليك (condominiums) بنسبة 0,9% ليبلغ 709.000 دولار.

وشهدت أسعار البيع انخفاضات في وقت سابق من العام الحالي فيما كانت أسعار الفائدة قد بدأت في الارتفاع، لكنها استقرت نسبياً في الأشهر الأخيرة، وفقاً لما ذكره كبير محللي السوق في الغرفة العقارية في منطقة تورونتو، جايسن ميرسر، في بيان صحفي.

وأظهرت أرقام مبيعات تورونتو اتجاهاً مشابهاً لمثيلاتها في فانكوفر، كبرى مدن مقاطعة بريتيش كولومبيا الواقعة على المحيط الهادي.

فقد قالت الغرفة العقارية في فانكوفر الكبرى (REBGV) الأسبوع الماضي إنّ مبيعات المنازل في تشرين الثاني (نوفمبر) تراجعت بنسبة 53% عن مستواها في الشهر نفسه من العام السابق.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية وموقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)