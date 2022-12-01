الإعانة الفدرالية لرعاية الأسنان متوفرة ابتداءً من اليوم

’’لا يتلقّى العديد من الأطفال في عائلات منخفضة الدخل رعاية الأسنان التي يحتاجون إليها، وكأهل ندرك أنّ (هذه الرعاية) جزء أساسي من صحة الأطفال ورفاهيتهم‘‘، قال رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو اليوم في مؤتمر صحفي في لندن في مقاطعة أونتاريو.

وقدّم ترودو، مرة أُخرى، هذا الإجراء كوسيلة للتخفيف، جزئياً، من أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة للكنديين ذوي الدخل المنخفض.

وتستفيد من هذه الإعانة العائلات التي لديها طفل أو أكثر دون سنّ الـ12 عاماً والتي يقلّ دخلها السنوي عن 90.000 دولار.

وتتراوح قيمة الإعانة بين 260 و650 دولاراً عن كلّ طفل تبعاً للدخل الصافي للعائلة.

’’المدفوعات معفاة من الضرائب وتُرسَل مباشرة إلى الأهل‘‘، قال ترودو داعياً الأشخاص المؤهَّلين لتقديم طلباتهم ابتداءً من اليوم من خلال موقع وكالة الإيرادات الكندية (ARC / RCA).

رئيس الحكومة الفدرالية تحدث اليوم عن برنامج الإعانة الكندية لرعاية الأسنان للأطفال من داخل كلية شوليتش للطب وطب الأسنان في جامعة ’’ويسترن أونتاريو‘‘ (UWO) في لندن في مقاطعة أونتاريو. الصورة: La Presse canadienne

واليوم أيضاً يدخل حيز التنفيذ تعديلٌ على قانون العمل يُلزم أرباب العمل الخاضعين للنظام الفدرالي بمنح موظفيهم إجازة مرضية سنوية تصل مدتها إلى أسبوعيْن (10 أيام عمل).

وتقدّم الحكومة الفدرالية، ابتداءً من 12 كانون الأول (ديسمبر)، إعانة لنفقات الإيجار قدرها 500 دولار، ولمرة واحدة، للعائلات ذات الدخل المنخفض. وأُدرجت هذه الإعانة في مشروع القانون نفسه الذي تضمّن إعانة طب الأسنان والذي أقرّه مجلس العموم هذا الخريف.

زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ (أرشيف). الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

وإعانة رعاية الأسنان وإعانة السكن والإجازة المرضية وسواها من إجراءات دعم الأسر هي من الإجراءات التي حرص الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، بقيادة جاغميت سينغ على إدراجها في ’’اتفاق الدعم والثقة‘‘ بينه وبين الحزب الليبرالي الكندي بقيادة ترودو.

وبموجب هذا الاتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ في 22 آذار (مارس) الفائت، يضمن الحزب الديمقراطي الجديد بقاء حكومة الأقلية الليبرالية في السلطة حتى نهاية ولايتها عام 2025.

’’هذه فقط الخطوة الأُولى‘‘، قال سينغ أمس في بيان عن بدء استفادة الكنديين من إعانة رعاية الأسنان، مضيفاً ’’سنواصل الكفاح للتحقّق من أنّ جميع الكنديين سيستطيعون الحصول على رعاية أسنان شاملة كجزء من نظام الرعاية الصحية لدينا‘‘.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)