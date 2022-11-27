[تقرير] معرض نادين تراك

الصفحة الرئيسيةفنونالتصوير[تقرير] معرض نادين تراكافتتاح معرض ’’عندما يلتقي الفن بالضوء‘‘ للمصوّرة و الرسامة نادين تراك في نادي أتواتر بمونتريال يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjaferسمير بن جعفرتاريخ النشر: 14:10 ... ... ’’مونتريال تذهب إلى مؤسسة القنب الكيبيكية’’ (Montréal va à la SQDC) هي إحدى صور المصوِّرة والرسامة نادين تراك المعروضة في معرضها ’’عندما يلتقي الفن بالضوء’’ (When art meets light) الذي افتُتِح يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في مونتريال.الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer... ... المصوّرة والرسامة نادين تراك في افتتاح معرضها ’’عندما يلتقي الفن بالضوء‘‘ في نادي أتواتر في مونتريال يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer... ... ’’المحادثة’’ (The conversation) هو عنوان لصورةٍ تعكس العلاقة بين الانسان والذكاء الاصطناعي. افتتاح معرض ’’عندما يلتقي الفن بالضوء‘‘ للمصوّرة و الرسامة نادين تراك في نادي أتواتر بمونتريال يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer... .... الصورة المرسومة ’’هوكي بالبوا‘‘ (Hockey Balboa). الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer.... .... روابط ذات صلة : سمير بن جعفر