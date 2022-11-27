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[تقرير] معرض نادين تراك

امرأة ورجل أمام لوحات معلقة على رفوف للعرض.

افتتاح معرض ’’عندما يلتقي الفن بالضوء‘‘ للمصوّرة و الرسامة نادين تراك في نادي أتواتر بمونتريال يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

سمير بن جعفر

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لوحة معلقة على رف للعرض.

’’مونتريال تذهب إلى مؤسسة القنب الكيبيكية’’ (Montréal va à la SQDC) هي إحدى صور المصوِّرة والرسامة نادين تراك المعروضة في معرضها ’’عندما يلتقي الفن بالضوء’’ (When art meets light) الذي افتُتِح يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في مونتريال.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

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امرأة تتحدث مع أخرى أمام لوحة.

المصوّرة والرسامة نادين تراك في افتتاح معرضها ’’عندما يلتقي الفن بالضوء‘‘ في نادي أتواتر في مونتريال يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

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لوحة معلقة على منصة عرض

’’المحادثة’’ (The conversation) هو عنوان لصورةٍ تعكس العلاقة بين الانسان والذكاء الاصطناعي. افتتاح معرض ’’عندما يلتقي الفن بالضوء‘‘ للمصوّرة و الرسامة نادين تراك في نادي أتواتر بمونتريال يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

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لوحة معلقة على منصة عرض.

الصورة المرسومة ’’هوكي بالبوا‘‘ (Hockey Balboa).

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

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سمير بن جعفر

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