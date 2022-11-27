[تقرير] معرض نادين تراك

الوزير سجّان يتعرض لانتقادات لعدم ذكره حقوق الإنسان وهو في قطر

الوزير سجّان يتعرض لانتقادات لعدم ذكره حقوق الإنسان وهو في قطر. تاريخ النشر: منذ 2 يومين.