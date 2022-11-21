كندا مدعوة لفتح أبوابها أمام مزيد من الطلاب الأفارقة

ولاحقت هذه القضية الحساسة رئيس الحكومة الكندية في جزيرة جربة التونسية في يوميْ القمة، السبت والأحد، في وقت تسعى فيه حكومته لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية.

وفي موقع القمة المسمى ’’قرية الفرنكوفونية‘‘ كانت هناك حركة على الدوام أمام الكشكيْن المخصصيْن لكندا وكيبيك، المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية. فناس كثر جاؤوا يستفسرون عن إجراءات الهجرة أو متابعة الدراسة على أمل الحصول على تصريح دخول إلى كندا.

لكنّ العملية ليست سهلة كما تبدو. وتتعرض كندا لانتقادات شديدة بسبب رفضها الكبير لتصاريح الدراسة لمواطني الدول الإفريقية. وغالباً ما تتهمهم دوائر الهجرة الكندية بأنهم يعتزمون البقاء في كندا في نهاية الدراسة.

وقبل افتتاح قمة الفرنكوفونية جذبت هذه القضية انتباه الصحافة الدولية. وعلى سبيل المثال، كتبت صحيفة ’’لو موند‘‘ الفرنسية المرموقة، في الثامن من الشهر الجاري، مقالاً بعنوان ’’الحلم الكندي، سراب لكثير من الطلاب في إفريقيا الفرنكوفونية‘‘.

’’قد تبدو الإجراءات صعبة للغاية ومعقدة للغاية‘‘، يقول ماغاي توري، مدير الفرنكوفونية في وزارة الشؤون الخارجية في السنغال، في مقابلة مع مراسل راديو كندا إلى قمة الفرنكوفونية.

ويطلب توري من الدول الغنية مثل كندا ’’تخفيف إجراءات الدخول، خاصة للطلاب والفنانين ورواد الأعمال‘‘.

يجب أن يكون الناس قادرين على التنقل في كافة الاتجاهات بين دول الشمال ودول الجنوب، والعكس صحيح. من المهم أن نفكر في الأمر. نقلا عن ماغاي توري، مدير الفرنكوفونية في وزارة الشؤون الخارجية في السنغال

ويجد المسؤول السنغالي صعوبة في فهم هذه العوائق أمام الراغبين في دخول كندا في وقت يعاني فيه هذا البلد نقصاً في العمالة. ’’أعلم أنّ لدى كندا حاجة لأنّ فيها وظائف يجب شغلها‘‘، يقول توري.

وعندما طلب الصحفيون من وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، التي شاركت في القمة، التعليق على الأمر، آثرت ترك المهمة إلى السكرتيرة البرلمانية لوزير الهجرة، ماري فرانس لالوند، التي كانت حاضرة أيضاً.

وفي ردّ غامض، اعترفت لالوند بأنه ’’لا تزال هناك تحديات‘‘. ’’نعمل بجد للغاية لتحسين العمليات والتبادلات بين هؤلاء المتقدمين وموظفينا‘‘، قالت السكرتيرة البرلمانية لوزير الهجرة الكندي.

وعندما سُئل بدوره، قال رئيس الحكومة جوستان ترودو إنه يشعر بخيبة أمل من معدلات رفض الطلاب المتقدّمين من إفريقيا ووعد بأن يتم تصحيح الوضع.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)