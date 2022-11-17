الليبراليون في بريتيش كولومبيا اختاروا اسماً جديداً لحزبهم: ’’بي سي يونايتد‘‘

فقد صوّت 80% من المقترعين الـ8.100، من أصل نحو 45.000 عضو في الحزب، لصالح تغيير الاسم. وبدأ الاقتراع يوم الأحد وانتهى أمس.

وأطلق رياحَ التغيير هذه أوائل العام الحالي الزعيمُ الجديد لليبراليين، كيفين فالكون، خلال السباق الانتخابي على زعامة حزبه الذي يشكّل المعارضة الرسمية في الجمعية التشريعية في فيكتوريا.

لأكثر من 20 عاماً كان اسم حزبنا موضع نقاش. نقلا عن كيفين فالكون، زعيم الحزب الليبرالي في بريتيش كولومبيا

وستتم المصادقة على الاسم الجديد للحزب في مطلع عام 2023.

وقال فالكون إنه متحمس لفكرة أن يغيّر الحزب اسمه.

’’يعكس هذا الأمر اتحادنا ورغبتنا في الجمع بين الناس والتزامنا بتحسين حياة سكان بريتيش كولومبيا‘‘، أكّد فالكون.

نائبة زعيم الحزب، كارولين إليوت، أشارت إلى أنّ هذا الاسم الجديد ليس سوى جزء من ’’التجديد السياسي‘‘ الذي بدأه الليبراليون بعد خسارتهم عدداً كبيراً من المقاعد النيابية في الانتخابات التشريعية العامة الأخيرة التي جرت في المقاطعة في تشرين الأول (أكتوبر) 2020.

مبنى الجمعية التشريعية لمقاطعة بريتيش كولومبيا في فيكتوريا. الصورة: Radio-Canada / Laurie Dufresne

ما الذي سيتغيّر مع الاسم الجديد؟

يقول البروفيسور نيكولاس كيني، أستاذ التاريخ في جامعة سايمون فرايزر، إنّ هذا التغيير في الاسم يعني عدة أشياء.

’’تغيير الزعيم وتغيير الاسم. يرغب الحزب في التنفس بهوية جديدة وتجنب الالتباس مع الحزب الليبرالي الكندي. هي فكرة موجودة منذ فترة طويلة‘‘، يشرح كيني.

والحزب الليبرالي الكندي هو حزب رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو.

وأسوةً بغيره، يعتقد كيني أنّ الحزب الليبرالي في بريتيش كولومبيا يتطلع إلى الذهاب أبعد قليلاً إلى يمين الطيف السياسي. ويلفت المراقب السياسي في هذا الصدد إلى تقارب بين كيفين فالكون وبيار بواليافر، الزعيم الجديد لحزب المحافظين الكندي الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم في أوتاوا.

البروفيسور نيكولاس كيني، أستاذ التاريخ في جامعة سايمون فرايزر في فانكوفر، في مقابلة داخل أحد استديوهات راديو كندا. الصورة: Radio-Canada / Gregory Bernard

من جهته، يقول النائب الليبرالي نورم لتنيك، الذي يمثّل دائرة ’’كيلونا – ليك كانتري‘‘ (Kelowna–Lake Country) في الجمعية التشريعية لبريتيش كولومبيا، إنّ علاقة كيفين فالكون بالسكان هي التي ستكون في النهاية العامل الأكثر أهمية بوجه الرئيس الجديد لحكومة المقاطعة ديفيد إيبي، الزعيمِ الجديد للحزب الديمقراطي الجديد (BC NDP) اليساري التوجه، في الانتخابات العامة المقبلة في بريتيش كولومبيا التي ستجري في موعد أقصاه 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2024.

وبريتيش كولومبيا المطلة على المحيط الهادي هي كبرى مقاطعات الغرب الكندي، والثالثة على صعيد كندا، من حيث عدد السكان، يقطنها نحو من 5,32 ملايين نسمة.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)