[تقرير] الفرنَسة والهجرة الجهوية في قمّة الهجرة في كيبيك

فريدريكو فونسيكا، مساعد نائب وزير الفرنَسة والاندماج في وزارة الهجرة والفرنَسة والاندماج في كيبيك يبقي كلمة في قمة الهجرة في دروموندفيل.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer