  1. الصفحة الرئيسية
  2. مجتمع
  3. الهجرة

[تقرير] الفرنَسة والهجرة الجهوية في قمّة الهجرة في كيبيك

رجل أمام منبر وخلفه شاشة كبير.

فريدريكو فونسيكا، مساعد نائب وزير الفرنَسة والاندماج في وزارة الهجرة والفرنَسة والاندماج في كيبيك يبقي كلمة في قمة الهجرة في دروموندفيل.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

سمير بن جعفر

....

...

رجل في بهو مع أشخاص آخرين بالقرب منه.

كريستوف بيرتيه ، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة ’’إيميغران كيبيك‘‘ (Immigrant Québec) ، الشركة المنظِّمة لقمة الهجرة في كيبيك.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

...

عدة أشخاص جالسين على كراسي قُبالة مجموعة من الأشخاص الآخرين.

إحدى ورشات العمل المكرسة للهجرة الإقليمية في قمة الهجرة في كيبيك المنعقدة في مدينة درومندفيل.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

...

...

....

امرأة تقف في بهو.

حضرت نسرين اليحيى، المديرة العامة لمؤسسة ’’كاري سان لوران‘‘ (CARI St-Laurent) قمة الهجرة في كيبيك.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

...

...

...

روابط ذات صلة :

سمير بن جعفر

العناوين